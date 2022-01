Sudore: ecco perché ha quell’odore, da non credere

Scopriamo insieme cosa succede nel nostro corpo nel momento in cui ci accaldiamo, ecco perché il sudore ha questo odore inconfondibile.

Il sudore nasce come prodotto delle ghiandole sudoripare, responsabili della termoregolazione del corpo. La loro funzione è estremamente importante, soprattutto nelle stagioni calde, in quanto ci permette di raffreddare l’organismo. Stiamo parlando in particolare delle ghiandole apocrine ed eccrine: le prime si trovano sulla cute dell’uomo, mentre le altre sono sparse in tutto il corpo e sono le principali responsabili della sudorazione (anche quella fastidiosa). Ed è proprio questo il punto: la sudorazione è fondamentale ed è un processo naturale del nostro corpo, voluto dal nostro organismo fin dalla nascita. Tuttavia, soprattutto per alcuni soggetti, può rappresentare un disagio: quando si suda in eccesso, può capitare di emanare cattivi odori, ma sapete perché succede questo? Scopriamolo insieme.

Sudore: ecco da dove deriva il cattivo odore

Nel momento in cui le ghiandole sudoripare generano il sudore, quest’ultimo incontra i batteri che sono già presenti sulla nostra pelle, i quali si nutrono proprio delle sostanze di scarto presenti al suo interno. Il processo di assorbimento da parte dei batteri, porta appunto al cattivo odore emanato dalla pelle. Per questo motivo, più batteri ci saranno, maggiore sarà il disagio ad esso connesso.

Nonostante questo, ci teniamo a sottolineare che il sudore è un prodotto del corpo, necessario per il suo corretto funzionamento. Ad eccezione dei casi gravi infatti, si stanno diffondendo delle operazioni invasive atte a limitare il lavoro delle ghiandole sudoripare. Tali pratiche, se svolte su un soggetto che non ne necessita, possono rivelarsi terribilmente dannose. Non solo la sudorazione ci consente la termoregolazione, ma ci permette anche di scartare delle sostanze tossiche presenti nel nostro organismo.