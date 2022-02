Red Canzian: il video che tutti i follower aspettavano

L’ex bassista dei Pooh ha pubblicato un video per i suoi follower dopo il ricovero. Ecco cos’ha detto Red Canzian

Red Canzian ha pubblicato un video dedicato ai suoi follower per parlare delle sue condizioni di salute e tranquillizzare chi voleva sapere come stava. L’artista, apparso un po’ affaticato ma sorridente e fiducioso, ha regalato alcuni secondi di registrato per tranquillizzare tutti.

L’ex bassista dei Pooh, infatti, ha parlato su Instagram del suo stato di salute. Piuttosto ottimista e sorridente, Red Canzian ha dedicato due parole ai suoi fan, parlando del suo ricovero e di quanto dovrà ancora durare la sua degenza.

Red Canzian pubblica un video per i suoi follower, ecco quanto durerà ancora il suo ricovero

In molti, negli ultimi giorni, si erano chiesti quali fossero le condizioni di salute dell’ex bassista e cantante dei Pooh. A rispondere è stato lo stesso Red Canzian che, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha parlato delle sue condizioni di salute e del suo ricovero.

Con voce leggermente affaticata, ma con un grande sorriso, Red ha esordito salutando i fan: “Ciao a tutti, è passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero – ha spiegato l’artista – per la prima volta oggi sono riuscito a respirare l’aria, che mi mancava tanto”.

Red Canzian, infatti, è ricoverato da settimane all’ospedale Cà Foncello di Treviso a causa di una grave infezione cardiaca. Ma, a quanto pare, le sue condizioni sono piuttosto migliorate, tanto da potergli permettere di lasciare la stanza e uscire fuori dalla struttura per prendere un po’ d’aria.

Nel video, il musicista ha parlato anche di quanto durerà la sua degenza: “Io dovrà restare qui – ha detto Canzian – ancora tre o quattro settimane”. L’artista dovrà rimanere quindi ancora nella struttura, per via della cura di antibiotici piuttosto dura “Ma quello che ho avuto è stato molto più duro” ha affermato.

In un’intervista concessa al Corriere, Red Canzian ha spiegato cosa gli è successo e che tipo di intervento ha dovuto affrontare. Grazie all’intervento dei medici, infatti, è stato possibile “fare pulizia sul cuore e dintorni”. Una situazione che l’artista ha voluto spiegare con un video ai suoi fan.