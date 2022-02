Vitamina D: sintomi se ne hai assunta troppo, eccoli

Non sempre se esageriamo con l’assunzione di una particolare vitamina ci sono ugualmente effetti benefici, anzi.

In questo caso andiamo a capire quali sono i segnali che il nostro corpo ci invia se abbiamo un quantitativo troppo alto di Vitamina D.

Ovviamente se avete sempre qualche sintomo particolare dovete come prima cosa rivolgervi al vostro medico curante, ma noi vi possiamo dare una mano per capire in un primo momento.

Non tutti sanno che la Vitamina D è anche chiamata la vitamina del sole, ed ha una funziona davvero molto importante per quanto riguarda il supporto al nostro sistema immunitario e non solo.

Vitamina D in eccesso? Ecco come lo indica il corpo

Si occupa anche dello sviluppo delle cellule muscolari, ed ovviamente l’esposizione al sole è la miglior cura, ma non sempre è possibile e per questo motivo esistono anche degli integratori.

Ma cosa succede se esageriamo con le dosi? Come prima cosa cerchiamo di capire quando ne abbiamo veramente bisogno, e questo possiamo farlo solamente con delle analisi specifiche che ci chiederà il nostro medico curante.

Come vitamina è difficilissimo trovarla negli alimenti e per questo motivo viene integrata in questo modo.

Ma un uso eccessivo può causare la Ipervitaminosi D, anche se è veramente molto rara come patologia.

Può causare infatti anche elevati livelli di calcio nel nostro sangue come nausea e vomito, oppure debolezza e minzione molto frequente.

Ma anche dolore alle ossa e cambiamenti particolari per quanto riguarda la nostra postura, fino ad arrivare a problemi ai reni.

Sono ovviamente tutte possibilità non così frequenti ma se abbiamo assunto degli integratori di vitamina D e ci troviamo con uno di questi contattiamo assolutamente il nostro medico curante, che ci saprà indicare come procedere per capire che cosa sta succedendo nel nostro organismo.

Ricordiamoci sempre che il fai da te con le vitamine non è mai possibile, prima di apportare qualsiasi modifica alla nostra routine dobbiamo sempre avere l’ok da parte di personale medico, mi raccomando!