Il paradiso delle signore: Ludovica è nel suo mirino

Cerchiamo di capire insieme come mai la bella Ludovica è entrata nel mirino di quest’uomo e soprattutto chi è.

Anche oggi, 8 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda l’amata soap opera Il paradiso delle signore.

Dove nella giornata di ieri è entrato un nuovissimo personaggio, ma capiamo bene il motivo e chi lo ha chiamato.

Iniziamo con il dire che Veronica ha ormai scoperto che è stata la figlia Gemma ha mandare la lettera Gloria, ed ovviamente è arrabbiatissima con lei.

Ludovica è nel suo mirino!

La giovane dovrà fare i conti con il suo io perchè quello che ha fatto ha creato solamente scompiglio e fatto riavvicinare Ezio alla donna.

Deve assolutamente rimediare prima che sia troppo tardi, perchè il matrimonio tra la mamma ed Ezio potrebbe interrompersi ancora prima di essere fatto.

Per quanto riguarda Marco di Sant’Erasmo aiuterò in modo efficiente Umberto per cercare di salvare la reputazione di Adelaide.

Il giovane aveva sta cercando il modo di non far capire il vero motivo per il quale la zia ha lasciato Milano.

Nel suo piano, complicatissimo, decide di chiedere aiuto anche a Flora, che accetterà assolutamente perchè è convinta che la donna non c’entri nulla con l’accaduto.

Per quanto riguarda l’amato circolo è arrivato un uomo molto affascinante e misterioso, ovvero Ferdinando di Torrebruna.

E’ un imprenditore ed una vecchissima conoscenza di Fiorenza che si ambienterà subito nell’esclusivo club.

Ferdinando rimarrà senza parole appena vede la bella Ludovica, ma per lei sarà uguale? Forse Flavia può stare tranquilla adesso.

Potrebbe diventare un’ostacolo all’amore che c’è tra la giovane e Marcello? Non ci resta che attendere e vedere come si svilupperà questa situazione, e se Flavia potrà adesso essere felice per la figlia!

