Love is in the air anticipazioni: Kemal delude la nipotina

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca nel nuovo episodio.

Anche oggi, 8 febbraio abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per Love is in the air.

Ma cerchiamo di capire insieme cosa sta succedendo ai due nonni che non si aspettavano di esserlo, ma che ovviamente sono super felici.

Come abbiamo avuto modo di vedere Serkan ha scoperto tutta la verità su Kemal, ed ovviamente è rimasto completamente senza parole.

Kemal delude Kiraz

Il bell’imprenditore turco non riesce a capacitarsi che il compagno della madre si anche il suo vero padre.

Mentre di questa situazione sembra essere assolutamente felice la piccola Kiraz, perchè ha due nonni.

La figlia di Eda e Serkan, vuole che Kemal le sia vicino e Aydan è commossa dall’amore e dal gesto che fai nei suoi confronti.

Kiraz ha sempre voluto una famiglia che si volesse bene, e adesso dopo aver ritrovato il padre ha anche due nonni che farebbero qualsiasi cosa per viziarla.

Quindi per il primo giorno di scuola chiede a Kemal se può accompagnarla lui, che giustamente accetta in modo molto felice.

Ma Serkan, sotto sotto è geloso del rapporto che stanno avendo Kemal e Kiraz, proibisce in modo categorico la cosa, senza rivelare nulla alla figlia.

La piccola Kiraz, attende con ansia che arrivi il nonno ma rimarrà delusa, non sapendo che dietro a questa scelta c’è la volontà del padre.

Possiamo al momento solo attendere le prossime puntate per capire come la prenderà la piccola Kiraz questa decisione del padre e se lo verrà a sapere che non è stata colpa del nonno.

Possiamo al momento solo attendere le prossime puntate per capire come la prenderà la piccola Kiraz questa decisione del padre e se lo verrà a sapere che non è stata colpa del nonno.