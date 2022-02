Una Vita anticipazioni, loro due sono insieme: ecco cosa sta succedendo, colpo di scena previsto per la soap spagnola.

Nuove trame sono pronte ad aprirsi nella soap spagnola di Canale 5, che nonostante in Spagna sia già conclusa ha ancora molto da dire nel nostro paese. Lolita, come sappiamo, è in fin di vita: i medici le hanno dato pochi giorni di vita e tutta la famiglia Palacios è disperata, Antonito su tutti.

Mentre tutto il quartiere è in pena per Lolita, Genoveva ricomincia a tessere la sua tela di alleanze, avvicinandosi molto ad un personaggio con cui potrebbe stringere una solida alleanza.

Una Vita anticipazioni: loro due sono insieme, cosa sta succedendo con Genoveva

Tornata in libertà e praticamente (quasi) libera dalla presenza di Felipe, Genoveva è pronta a riprendersi la scena nel quartiere di Acaçias, ed ha in mente di stringere nuove alleanzi e nuovi rapporti.

La donna si sta infatti avvicinando ad Aurelio Quesada, un uomo che ha già dimostrato di non avere scrupoli quando si tratta di raggiungere i suoi scopi; per questo, le due personalità sembrano molto affini.

Aurelio è rimasto subito incantato dal fascino di Genoveva, che ha deciso di cenare con lui; l’uomo tenta di sedurla, ma la Salmeron prova a mantenere le distanze mettendo le cose in chiaro.

Leggi anche –> Pino Daniele: il figlio è la sua fotocopia, da non credere, guarda!

La cura e l’attenzione di Genoveva verso il messicano fanno però pensare che la donna, per qualche motivo, sia attratta da Aurelio; nel frattempo, pare essere interessata agli affari che il Quesada vuole avviare con Marcos, anche se il Bacigalupe non ha nessuna intenzione di lasciarsi coinvolgere in traffici poco onesti.

Leggi anche –> L’amica Geniale 3: Lila peggiora tantissimo e Elena fa il grande passo

Genoveva potrebbe rivelarsi un’alleata inaspettata per Aurelio, che dalla donna vorrebbe sicuramente anche qualcosa di più; la Salmeron vuole davvero respingere le avance del messicano, ed intrattenere con lui solamente degli affari? Le armi di seduzione di certo non le mancano e pare che abbia tutta l’intenzione di utilizzarle, almeno per avere un nuovo alleato al suo fianco da poter ‘utilizzare’ in vista di futuri problemi.