Carnevale: Frittelle, una goduria per il palato, super veloci

Vediamo insieme come possiamo preparare questo incredibile dolcetto per carnevale super veloce ma dall’effetto incredibile!

Non possiamo nasconderlo che le cose fritte sono buone, ma ovviamente più pesanti e non vanno assolutamente mangiate sempre.

Ma in questo momento siamo nel periodo di carnevale e qualche vizietto dobbiamo concedercelo.

Oggi quindi vi mostriamo alcune frittelle ottime che sono super veloci nella loro realizzazione dove tutti rimarranno senza parole!

Carnevale: frittelle wow!

Iniziamo con il dire che per la ricetta abbiamo preso spunto dai super bravi e simpatici amici di Chef in camicia, apportando qualche modifica alla fine.

LEGGI ANCHE —> Acqua di riso: l’hai mai provata? Ecco i mille vantaggi

Partiamo però con gli ingredienti che ci occorrono senza dilungarci troppo:

250 gr di farina

150 gr di acqua

8 gr di lievito per dolci

1 cucchiaio di olio extra vergine

2 cucchiai di zucchero

un pizzico di sale

1 limone ma solamente la scorsa.

olio per friggere

zucchero per decorare

Adesso iniziamo la la procedura da seguire che è super veloce, se abbiamo una planetaria poi facciamo ancora prima.

LEGGI ANCHE —> Cucina: pancake light ottimi e veloci

Mettiamo tutti gli ingredienti secchi insieme e poi aggiungiamo l’acqua, iniziamo ad impastare per bene, poi aggiungiamo l’olio e dobbiamo ottenere un’impasto omogeneo e senza grumi.

Da quello che abbiamo ottenuto che sarò molto elastico dobbiamo dividerlo in 8 palline per averle più grandi, altrimenti vi regolate voi se le volete più piccoline.

Dobbiamo lavorarle a mano, con sotto un tagliere di legno, ovviamente infarinato in precedenza, fino ad ottenere una sorta di disco volante.

Prima di friggerli dobbiamo fare una sorta di avvallamento al centro e poi possiamo procedere alla frittura in olio bollente.

Se vogliamo essere più leggeri la nostra ottima ricetta di ferma qui e mettiamo solamente un po’ di zucchero sopra servendole calde.

Ma ecco che arriva la nostra variante che abbiamo provato e siamo rimasti senza parole, nell’avvallamento mettiamo un po’ di crema di nocciole, oppure se preferita crema al pistacchio.

Il risultato sarà più impegnativo ma rimarrete sbalorditi e siamo sicuri che non avanzerà assolutamente nulla, in caso accadesse, mettete tutto in un contenitore dalla chiusura ermetica.