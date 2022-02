Carnevale: torta al cioccolato senza farina e zucchero ma ottima

Vediamo un velocissima e buonissima torta che possiamo realizzare e che ha anche pochissimi grassi al suo interno ma è al cioccolato.

Durante il periodo di carnevale è sempre bello fare dolci e condividerli, ma spesso sono fritti, anche se ci sono relative versioni al forno.

Quindi in questo caso vi proponiamo una ricetta che è veramente facilissima da realizzare con pochi ingredienti e calorie, ma al gusto cioccolato!

Possiamo, volendo, inserire al suo interno anche dei pezzettini di frutta, in modo tale da farla mangiare anche ai bambini.

Torta al cioccolato: light ma ottima!

Oppure possiamo dividerla a metà e metterci dell’ottima marmellata di arance al suo interno e rimarrete veramente senza parole.

Potete esagerare e mettere della crema pasticciera al suo interno, ma in questo modo non sarà più light.

Ma andiamo a cosa ci cerve per realizzarla, e credetemi, non c’è praticamente nulla:

25 grammi di stevia

4 uova

350 grammi di yogurt

1 cucchiaino di vaniglia.

25 gr di cioccolato in polvere

Iniziamo adesso con il procedimento che, anche in questo caso, è super veloce, come prima cosa dobbiamo accendere il nostro forno a 170 gradi e farlo riscaldare.

Poi prendiamo un foglio di carta da forno e lo mettiamo nel nostro stampo, non più grande di 20 cm di diametro, per le dosi indicate.

Separiamo quindi gli albumi dai tuorli e montiamoli a neve molto ferma, poi in un’altra ciotola sbattiamo con le fruste i tuorli e la stevia insieme.

Ovviamente, non utilizzando lo zucchero normale non sarà mai uguale a quello che preparate solitamente.

Aggiungiamo adesso il nostro yogurt, che può essere bianco, oppure alla fragola, o al gusto che preferite, anche vaniglia con pezzi di cioccolato per fare una coso super buona e golosissima, e mettiamo il nostro cioccolato in polvere.

Una volta amalgamato il tutto, con l’aiuto di una spatola uniamo il composto agli albumi e versiamo tutto nel nostro stampo.

Dovrà cuocere per circa 30 minuti, una volta passato questo tempo fate come sempre la prova con lo stuzzicadenti, se è umido lasciate ancora un pochino ma controllate spesso altrimenti togliete dal forno.

Un’ulteriore alternativa è aggiungere qualche frutta secca al suo interno, ma senza esagerare !

Spolveriamo poi un po’ di zucchero a velo, e siamo sicuri che andrà a ruba nel giro di pochissimo tempo.

Possiamo utilizzarla anche nei mesi estivi con accanto un po’ di gelato e farete un figurone con i vostri amici e parenti, credeteci.

Abbiamo preso spunto, aggiungendo qualche consiglio direttamente da Tgcom.