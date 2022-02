Chiodi di garofano: usane 2 al giorno, rimarrai senza parole

Le proprietà dei chiodi di garofano sono incredibili. Prova a consumarne almeno 2 al giorno e osservane i numerosi benefici

La cucina italiana è famosa per i suoi piatti colorati e saporiti. Siamo infatti famosi in tutto il mondo per la pizza, la pasta al pomodoro e per i contorni deliziosi e profumati. D’altronde, parliamo di piatti realizzati con materie prime fresche e, nella maggior parte dei casi, tipici del nostro territorio.

A rendere ancora più saporite le pietanze delle nostre cucine, sono sicuramente le spezie. Tra questi si stanno facendo sempre più largo i chiodi di garofano. Queste spezie sono molto utilizzate in cucina per il loro sapore e, soprattutto per le loro innumerevoli proprietà. Ecco di cosa stiamo parlando.

Chiodi di garofano: ecco quali sono le proprietà benefiche

I chiodi di garofano sono spezie molto utili per la nostra salute. Si tratta di un alimento che possiede grandi proprietà benefiche e che è sempre più apprezzato da chi pratica diete salutari.

I chiodi di garofano sono delle spezie le cui origini hanno radici in alcuni alberi tipici dell’Indonesia. Sono infatti dei boccioli essiccati dell’albero Eugenia Caryophyllata, la cui forma (da qui il nome) ricorda appunto quella di un comune chiodo.

Ad oggi, si tratta di una delle spezie più utilizzate nella cucina moderna, un ingrediente che viene però utilizzato sin dall’antichità per dare sapore al cibo. I chiodi di garofano sono un ottimo repellente contro l’azione delle formiche e danno una grande mano per l’alitosi.

Inoltre, i chiodi di garofano hanno numerose proprietà benefiche, utili per il corretto funzionamento del nostro organismo. I benefici principali sono:

Potere antinfiammatorio

Questa spezia è molto utile per combattere le infiammazioni della bocca, come herpes, afte e stomatite. Aiuta anche contro il mal di gola ed è efficace soprattutto se succhiati come fosse una caramella. Sono inoltre efficaci anche se consumati tramite tisana;

Potere Antiossidante

Non tutti sanno che i chiodi di garofano hanno innumerevoli proprietà antiossidanti. L’inserimento di questo alimento nella nostra tradizionale dieta, quindi, potrebbe aiutare a combattere l’invecchiamento delle cellule;

Mal di denti

I chiodi di garofano sono molto utili anche in caso di doloroso mal di denti. L’olio essenziale contenuto in questa spezia, infatti, rappresenta un rimedio molto utile e naturale in questo caso. È possibile anche provare a masticare un chiodo di garofano proprio nella zona dolorante, con ottimi risultati.