Bidet: sai come mai non viene utilizzato all’estero? Da non credere

L’utilizzo di questo apparecchio sanitario non è uguale per tutti. Ecco come viene utilizzato all’estero il bidet. Da non credere

Il bidet è una delle invenzioni più utili dedicate all’igiene della persona e alla pulizia. Pur se installato soprattutto in Francia, il suo largo uso è stato adottato soprattutto nel territorio italiano, diventando quasi uno strumento di vanto dell’igiene e pulizia del nostro Paese.

Seppur non presente ovunque, questo apparecchio ha un’utilità diversa a seconda di chi lo usa. Non tutti sanno, infatti, che l’utilizzo di questo apparecchio può cambiare di Paese in Paese. In questo articolo, infatti, vogliamo spiegarti come viene utilizzato all’estero il bidet.

Ecco come viene utilizzato all’estero il bidet

Il bidet è uno degli apparecchi sanitari più conosciuti e utilizzati al mondo. Indicato, ovviamente per l’igiene intima, questo strumento ha un’origine piuttosto incerta. Tuttavia, gli storici concordano sul fatto che il suo largo utilizzo si sia diffuso principalmente in Francia.

La cattiva fama di questo apparecchio, ingenuamente collegato ad utilizzi condannati dall’opinione pubblica, ha fatto sì che in Francia quasi scomparisse del tutto il suo utilizzo e la sua presenza nelle case. Tanto da attirare qualche battuta sulla sua geniale invenzione e poi sul suo inutilizzo.

Non è andata così per l’Italia. Nella penisola a forma di stivale, infatti, l’uso del bidet è diventato subito popolare, grazie all’azione della Regina di Napoli, Maria Carolina D’Asburgo-Lorena. Grazie alla sua volontà di avere l’apparecchio installato nel suo bagno personale, questo strumento divenne molto richiesto dal popolo.

Il suo utilizzo, oltre al fatto che rappresentava un’ottima soluzione per l’igiene personale, era diventato dunque un simbolo di nobiltà regalità. Fu proprio questo il motivo per cui, in Italia, divenne uno strumento letteralmente indispensabile, presente praticamente in ogni casa.

Il bidet, dunque, è un apparecchio collegato principalmente all’utilizzo che se ne fa in Italia. Ma come viene utilizzato il bidet all’estero? Lo stesso utilizzo che se ne fa in Italia, seppur con una presenza minore nelle case, si registra in Spagna, Portogallo, America Latine e in Argentina.

Inoltre, il bidet viene utilizzato molto in Giappone. In questo Paese, infatti, l’igiene personale assume una rilevanza importantissima. Si possono trovare bidet, infatti, anche nei bagni pubblici, grazie anche ad alcune innovazioni tecnologiche che permettono di unire le diverse funzionalità di un bidet a quelle di un wc.