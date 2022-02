Stupenda, Chiara Nasti lascia tutti senza parole in costume: l’influencer napoletana una vera bomba di sensualità.

Non è di certo la prima volta che Chiara Nasti sfoggia tutta la sua bellezza sui social, dove è seguitissima; l’influencer napoletana, con tutta la sua sensualità, corre dritta verso il traguardo dei 2 milioni di follower, incantando veramente tutti.

Mentre si dedica al suo marchio di moda, creato in collaborazione con l’altra donna bellissima della famiglia, la sorella Angela Nasti, Chiara non smette di mostrarsi meravigliosa; in costume lascia veramente senza fiato, eccola.

Stupenda, Chiara Nasti lascia tutti senza parole in costume: incanto puro

In televisione l’abbiamo vista come naufraga de L’Isola dei Famosi, ma al momento è sul web che è una vera e propria star; in attesa di rivederla in tv, cosa che potrebbe succedere molto presto, la Nasti incanta tutti e si prepara a lanciare una nuova linea di costumi per Plume Ethérée, marchio di abbigliamento che la vede collaborare con la sorella Angela.

E’ proprio con l’altra Nasti che Chiara si è fatta immortalare, postando sul proprio profilo Instagram una foto che sprizza sensualità da tutti i pori; le due sorelle sfoggiano un costume intero che mette in risalto le loro silhouette, contenendo a fatica i prosperosi décollété di entrambe.

Una bionda, l’altra mora, una col costume rosa e l’altra col costume blu, abbinando lo stile alle tonalità del proprio viso; lo spettacolo, con le due giovani influencer, pare essere doppio.

Per quanto sia intero, il costume fasciante sembra far risaltare ancora di più le curve generose delle due, lasciando ampio respiro soprattutto alle gambe; le due si somigliano molto e, sebbene la più famosa sia Chiara, Angela in quanto a bellezza non ha di certo nulla da invidiare alla sorella.

“Pink or blue?” scrive Chiara nella didascalia, mettendo i follower davanti ad una durissima scelta; il commento di un fan, “con voi va bene tutto l’arcobaleno”, pare essere emblematico e rappresentare una risposta condivisa dalla maggior parte dei follower.