Carolina Stramare: la foto richiede lo zoom!

Carolina Stramare, la foto richiede necessariamente lo zoom: l’ex-Miss Italia e conduttrice sportiva davvero un sogno ad occhi aperti.

La Stramare è sempre più bollente. Dopo la vittoria di Miss Italia nel 2019, Carolina si è presa letteralmente la scena iniziando una brillante carriera nel mondo dello spettacolo; mentre continua ad essere richiestissima come modella, ha fatto il suo esordio in Mediaset pochi mesi fa con Scherzi a parte!, ed è inoltre volto della piattaforma Helbiz.

La sua professione principale è quella di giornalista sportiva, tanto da essere la testimonial della Serie B (proprio trasmessa su Helbiz); classe ’99, a 23 anni sfoggia una bellezza da togliere il fiato.

Carolina Stramare, la foto richiede necessariamente lo zoom: corpo scolpito per l’ex-Miss Italia

La bellezza di Carolina è ormai sotto gli occhi di tutti da diverso tempo: occhi azzurri e penetranti, capelli scuri e un viso delicato quanto misterioso. Da modella, ha sempre sfoggiato un corpo scolpito da togliere il fiato, con le prosperose curve slanciate da quasi 180 cm d’altezza; una vera e propria dea, specie quando si mostra in costume.

Il nuovo post della Stramare la mostra proprio in bikini, facendo venire a tutti la nostalgia dell’estate; indossando un costume rosa perla veramente striminzito, Carolina mostra tutta la sua sensualità e tutta la sua atleticità, con un corpo femminile quanto tonico.

Immersa nell’acqua, girata quasi completamente di spalle, Carolina si sistema il pezzo sopra del costume, che pare essere troppo piccolo per contenere il tonico décollété, pronto a fare capolino; intanto, in primo piano, il suo lato B veramente da mozzare il fiato.

“Vuoto estivo, non so come mi sento a riguardo” scrive la Stramare nella didascalia del post, mentre tutti sono senza parole davanti a un corpo così sensuale e sorprendentemente muscoloso.

Pioggia di like al post della Stramare, così come tantissimi sono stati i commenti dedicati alla ligure, regina della Serie B e presto forse di tutto il Calcio italiano; c’è anche chi l’accusa di usare photoshop, ma la maggior parte dei follower è rimasta in visibilio, tanto da chiamarla anche “Venere del Nilo”.