Vitamina che ripara le cartilagini? Ecco la verità

La forza e la resistenza delle cartilagini dipende anche dall’assunzione di una vitamina particolare. Scopriamo insieme quale.

Generalmente – quando parliamo di ossa – il primo pensiero si ricollega al calcio. Ci hanno infatti insegnato che questo elemento risulta fondamentale per la forza e la resistenza delle ossa e delle cartilagini. Nonostante questa concezione sia fondamentalmente vera, esistono però altre vitamine estremamente importanti per la salute delle nostre articolazioni. Scopriamo insieme quali.

Ossa: le vitamine fondamentali

Una vitamina pressappoco sconosciuta, ma fondamentale per le nostre ossa, è la vitamina K – la quale è capace di rimineralizzarle all’incirca del 10%, diminuendo drasticamente la possibilità di fratture. Più le ossa sono deboli e fragili, più aumenta il rischio di romperle in modo particolarmente aggressivo. Inoltre, la vitamina K è facilmente reperibile: ad esempio, in soli 150g di cavoli, è presente il doppio della dose giornaliera consigliata. Conoscere le sostanze che assumiamo attraverso l’alimentazione è molto importante, soprattutto perché – nella maggior parte dei casi – è possibile curare le patologie meno gravi semplicemente con un regime alimentare specifico.

Lo stesso discorso vale per la vitamina D, la quale – proprio come la K – ha la capacità di rafforzare le articolazioni. In questo caso però, l’assunzione risulta più difficile, proprio perché in natura le fonti di vitamina D sono alquanto limitate. Il nostro corpo può assorbirla dai raggi del sole oppure, in quantità limitate, da alimenti specifici che però contengono quantità minime e quasi impercettibili. In ogni caso, se avete difficoltà a rispettare le dosi giornaliere, potete ricorrere al consumo di integratori mirati prescritti dal medico. Infine, last but not least, anche l’omega 3 fornisce la giusta dose di sostanze benefiche per la stabilità del nostro scheletro, evitando che le ossa si consumino con l’avanzare dell’età.