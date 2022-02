Uomini e Donne, Gemma è impazzita per il cavaliere ma Maria non ci sta: ecco cosa è successo al dating show di Canale 5.

Gemma continua a far discutere all’interno del dating show, dove ormai è un vero e proprio punto fisso da diversi anni. La dama torinese continua ancora a cercare l’amore, ricevendo però puntualmente gli attacchi di Tina, sua acerrima nemica.

Dopo le sue tante frequentazioni, la Galgani di recente ha messo gli occhi su un cavaliere e pare proprio non riuscire a non pensare a lui; ad intervenire, questa volta, anche la stessa conduttrice.

Uomini e Donne, Gemma è impazzita per il cavaliere ma Maria non ci sta: il triangolo di San Valentino

Gemma, dopo diverse delusioni, aveva di nuovo ritrovato speranza con Massimiliano, cavaliere che lei stessa ha portato al centro della scena poco dopo il suo arrivo.

L’uomo, dopo essere stato ‘sedotto’ dalla Galgani, ha però chiuso quasi subito con la dama torinese, dedicando tutte le sue attenzioni a Nadia; Gemma, delusa dall’accaduto, non ha risparmiato attacchi né a l’uno né all’altro.

A quanto pare però la dama torinese non si è ancora dimenticata del cavaliere, nonostante la frequentazione con Nadia vada a gonfie vele; in occasione di San Valentino, Gemma ha deciso di mandare un biglietto a Massimiliano, così come fatto da Nadia e da un’altra dama misteriosa.

“Penso molto a Massimiliano, ne parlo spesso anche con la redazione. È una persona che mi ha colpito per il suo modo di essere” le parole di Gemma, quando è stata interrogata in merito al bigliettino.

Mentre Tina è partita con i soliti attacchi, la stessa Maria ha voluto sottolineare quanto in realtà Gemma conoscesse da poco Massimiliano, che non è stato dunque un suo grande amore.

“Ma per quanto tempo l’hai visto, per 20 minuti?” le parole di Maria, che con la sua solita saggezza e lucidità ha cercato di riportare la Galgani a terra dalle sue fantasie, spronandola a non stare male e ad andare avanti. Gemma ha comunque tutta l’intenzione di non arrendersi col cavaliere, anche se Nadia sembra aver già rubato il suo cuore.