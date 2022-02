Vostro Onore: Tutto sulla nuova fiction della Rai con Stefano Accorsi

Stefano Accorsi protagonista di una nuovissima serie Rai. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Vostro Onore.

Il 28 febbraio 2022 debutterà la nuovissima serie Rai – Vostro Onore – prodotto che vede protagonista Stefano Accorsi. Quest’anno la rete pubblica sta conquistando un successo dopo l’altro: prima Doc-Nelle tue mani 2, poi Lea-Un altro giorno ed infine l’attesissima terza stagione de’ L’amica geniale. A quanto pare però, i vertici non sono ancora totalmente soddisfatti e per questo hanno tentato il tutto per tutto: Vostro Onore entrerà in competizione con il Gf Vip di Signorini nella conquista nello share. Gli episodi sono otto e verranno trasmessi in coppia per quattro serate. A fronte di questo, l’ultima puntata è prevista per il 21 marzo 2022 (salvo imprevisti). Vediamo ora la trama del nuovo legal thriller italiano.

Vostro Onore: trama e curiosità sulla nuova serie Rai

La trama di Vostro Onore vede come protagonista Stefano Accorsi nei panni di Vittorio Pagani, un giudice di Milano particolarmente serio, risoluto e diplomatico. Il personaggio nasconde dentro di sé il dolore per la perdita della moglie, tragedia che l’ha portato ad incrinare il rapporto con il figlio Matteo. Il punto di svolta avviene nel momento in cui il figlio investe un membro della famiglia Silva, pericolosa associazione criminale. Iniziano così le indagini e – con il passare del tempo – Vittorio si rende conto che, nell’eventualità in cui si scoprisse il crimine del figlio, la famiglia avrebbe escogitato un modo per vendicarsi. Cosa succede quindi? Vittorio decide di andare contro tutti i suoi valori, trasgredendo la legge e ostacolando le indagini.

La sua decisione non sarà priva di conseguenze e la sua reputazione come giudice comincerà ad inclinarsi. Il suo sogno di diventare Presidente del Tribunale si allontanerà sempre di più, ma il suo unico obiettivo rimane solo ed esclusivamente quello di salvare la vita di Matteo. Vittorio riuscirà nel suo intento? Per scoprirlo dovremo attendere il debutto della nuovissima serie Rai – Vostro Onore – disponibile dal 28 febbraio 2021 in prima serata.