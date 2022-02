Uomini e Donne, le parole shock di Soraia Allam: ecco cosa ha detto la nuova corteggiatrice di Luca Salatino.

Uomini e Donne continua a proporre tantissime frequentazioni al pubblico, senza dimenticarsi però delle polemiche; nel trono over infuriano gli scontri, ma la situazione non è stata e non è calmissima nemmeno nel trono classico.

Matteo Ranieri si è ritrovato senza corteggiatrici, anche se Federica sembra essere tornata sui suoi passi; dal canto suo, Luca Salatino cerca di capire quale ragazza gli interessa, dopo l’eliminazione e le segnalazioni su Eleonora. Proprio una corteggiatrice di Luca, Soraia Allam, ha ora parlato delle sue sensazioni in una nuova intervista; ecco le parole della ragazza

Uomini e Donne, le parole shock di Soraia Allam: cosa ha detto la corteggiatrice di Luca

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la giovane Soraia (che nella prima esterna ha fatto ‘emozionare’ molto il tronista) ha parlato delle sue sensazioni su questi primi momenti al dating show.

“Avevo seguito Luca anche mentre corteggiava Roberta, e mi era apparso subito una persona dolce, dalla battuta pronta e capace di metterti a tuo agio. Mi ha fatto tanto ridere quando abbiamo cantato! È bello avere a che fare con una persona così espansiva, sono stata molto bene nelle esterne con lui“ svela la giovane sul tronista e la sua prima esterna.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Federica si sente male e va via dallo studio

Quanto a Luca, pare piacerle davvero molto ed avere tutte le caratteristiche che lei cerca in un ragazzo, inoltre, sottolinea Soraia, è anche del suo stesso segno. “E’ Acquario come me, credo che siamo più simili di quanto non possiamo immaginare“.

Leggi anche –> Michelle Hunziker ed il bacio con Ilary Blasi: ecco cosa c’è di vero

La corteggiatrice sembra essere molto entusiasta di questa sua esperienza, che la stimola davvero molto: “Sono più entusiasta: andare a Roma per le registrazioni mi riempie il cuore di gioia perché vado da una persona che mi interessa. Quasi mi pento di non averlo fatto prima! Sto facendo un’esperienza stupenda, vediamo come andrà…” conclude la corteggiatrice. Sarà lei la scelta di Luca?