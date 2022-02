Moka: non fare assolutamente questi errori comuni!

Vediamo insieme come andrebbe pulita veramente la nostra amatissima moka con il quale ci prepariamo un’ottimo caffè.

Tutti noi abbiamo in casa l’adoratissima macchinetta per il caffè che ci fa compagnia tutte le mattine con il suo odore inebriante che sprigiona.

Ma come va pulita? La maggior parte di noi sbaglia assolutamente i vari passaggi, vediamo quindi insieme come andrebbe fatto.

Come abbiamo detto essendo un oggetto di così largo consumo e viene utilizzata anche più volte al giorno, bisogna tenere sempre in ordine la nostra moka.

Moka: gli errori da evitare assolutamente

Cercando di rimuovere i fondi del caffè ed eventualmente il calcare che si accumula nei suoi filtri.

Per quanto riguarda la sua pulizia ci sono vari modi di pensare ma alcune cose è assolutamente bene evitarle.

Iniziamo con il dire che se abbiamo comprato una moka nuova la prima cosa da fare è mettere un caffè a vuoto.

Basta mettere solamente un cucchiaino di polvere e poi buttare il tutto, questo è fatto solamente per togliere l’eventuale sapore di metallo.

Non usiamo mai il sapone per pulire la nostra adorata macchinetta del caffè, perchè potrebbe rimanere un sentore e rovinare tutta la nostra delizia.

Prima di riporla via, dobbiamo sempre verificare che sia asciutta, ed in caso passare uno straccio per asciugarla.

Si potrebbero formare delle macchie, se non la usciamo per vario tempo smontiamola assolutamente!

Quando la macchinetta è pronta e dobbiamo chiuderla non esageriamo troppo, in questo modo evitiamo che la guarnizione si rovini subito.

Ma se non stringiamo abbastanza, esce tutto mentre è sul fuoco, quindi dosiamo bene la nostra forza in questa importante funzione.

Ultimo consiglio, non teniamo per troppo tempo, una volta preparato il nostro caffè all’interno della moka perchè potrebbe andare a male, specialmente in estate.

Quindi facciamo attenzione a tutte queste piccole cose per fa si che ogni caffè che prepariamo sia sempre buonissimo ed il suo odoro ci fà rallegrare e nel caso della mattina anche svegliare!