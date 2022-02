Paolo Conticini, la confessione che non ti aspetti da lui: le parole a sorpresa dell’attore e conduttore toscano.

Scoperto da Christian De Sica, Paolo Conticini ha alle spalle una lunga carriera come attore di commedia, nonché come conduttore; da anni, di fatto, è un personaggio ben noto del nostro mondo dello spettacolo.

Nonostante questo, è sempre stato una persona piuttosto riservata circa la sua vita privata; sorprendono dunque le sue recenti parole a sorpresa, con la confessione che veramente nessuno si aspettava.

Paolo Conticini, la confessione che non ti aspetti da lui: cosa ha rivelato

In una lunga intervista alla rivista Gente, Conticini ha parlato a lungo del suo rapporto con la moglie Giada, con cui sta insieme ormai da più di vent’anni, nonostante il fatidico sì sia arrivato solamente nel 2013.

Alla rivista, l’attore ha rivelato i momenti di crisi vissuto dalla coppia, sorprendendo veramente tutti quanti; nonostante il loro rapporto sia solido, anche Paolo e Giada hanno avuto i loro momenti negativi.

“Qualche anno fa abbiamo passato alcuni mesi distaccati, lei a Pisa e io a Roma. Dopo una litigata non abbiamo avuto voglia di fermarci e chiarire. Nessuno dei due voleva ‘disinnescare la tensione’, fare un passo indietro rispetto alle rispettive convinzioni, né un passo avanti verso l’altro. Così ci siamo allontanati” rivela Conticini.

Nonostante questo, i due hanno continuato a stare insieme, forse anche grazie a quel passo fatto dall’ex-modella 46enne. “Un giorno mi ha fatto una sorpresa: me la sono ritrovata a casa, a Roma. Riavvicinarsi, abbattere la distanza che si era creata è stata la cosa più naturale” ha sottolineato.

Conticini, che vive dunque felicemente con la moglie e col loro cagnolino, ha anche parlato dell’eventualità di avere figli, svelando come sia lui sia Giada non vogliano ‘accanirsi’ sulla questione.

“Ci siamo sempre detti: ‘se arriva siamo felicissimi, in caso contrario, va bene anche così” dice a riguardo, non escludendo nemmeno l’ipotesi di ricelebrare il matrimonio anche in chiesa.