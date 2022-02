Fabrizio Frizzi: Carlotta Mantovan ha stravolto la sua vita, eccola

Vediamo insieme che cosa ha deciso di fare la bellissima e dolcissima moglie di Fabrizio Frizzi lasciando tutti senza parole.

Come sappiamo la perdita di un grandissimo uomo e presentatore ha lasciato tutti sotto shock.

Manca sia alle persona normali che lo hanno visto solamente dalla televisione che ai suoi colleghi, stiamo parlando di Fabrizio Frizzi.

Ma nelle ultimissime ore sta girando questa voce per quanto riguarda la moglie Carlotta Mantovan, capiamo insieme di che cosa si tratta.

Carlotta Mantovan: ecco dove si trova

La bellissima Carlotta, in questo momento infatti non vive più in Italia come ha rivelato il sito sempre ben informato Dagospia.

Dopo la prematura scomparsa del marito, la presentatrice ha deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo, era infatti al timone del programma A tutta salute che andava in onda su Rai 3.

Da quel brutto giorno del 2018 sono passati ben 4 anni e da quel momento Carlotta vive la sua vita in silenzio, ed ha condiviso pochi momento insieme alla figlia Stella sul suo profilo social di Instagram.

Le due donne, in questo momento vivono in Francia, ma nessuno sa se è uno spostamento definitivo o magari solo per un periodo di tempo.

Si sta dedicando alla sua enorme passione per i cavalli che ha insieme alla figlia, un cambiamento davvero molto importante per lei.

Carlotta, poi da circa un paio di anni ha anche cambiato look tagliando i suoi capelli biondi a caschetto, che le dona moltissimo.

Nel suo cuore ci sarà sempre la tristezza per la perdita del marito, ma siamo sicuri che Stella le da tutta la forza necessaria per poter andare avanti.

Di recente, ha parlare di Fabrizio Frizzi è stato Giancarlo Magalli, che ha dichiarato che lui era a conoscenza dello stato di salute dell’amico quando gli altri ancora non sapevano nulla.

Ma la velocità con il quale è successo tutto ha sconvolto tutti i suoi amici ed ovviamente anche le persone che gli erano accanto.

Noi facciamo i nostri migliori auguri per una vita serena a Carlotta Mantova e alla piccola Stella!