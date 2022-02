Doc 2- Nelle tue mani: la rivelazione dell’attrice lascia senza parole

Doc 2- Nelle tue mani, la rivelazione dell’attrice stupisce: ecco quello che ha rivelato recentemente, da non credere.

Con l’arrivo della seconda stagione, Doc – Nelle tue mani è diventato un vero e proprio tormentone; sono tutti pazzi del medical drama con Luca Argentero, che in questi nuovi episodi ha anche avuto modo di trattare di un argomento così recente e complicato come la pandemia.

Così come la serie, anche gli attori sono apprezzatissimi dal pubblico, compresa Alice Arcuri; l’attrice ha ora fatto una rivelazione che stupisce tutti, ecco le sue recenti parole.

Doc 2- Nelle tue mani, la rivelazione dell’attrice stupisce: le parole di Alice Arcuri

Per chi non lo sapesse, nella serie Rai Alice Arcuri veste i panni dell’infettivologa Cecilia Tedeschi, apparsa per la prima volta nella serie proprio in questi nuovi episodi.

Parlando col settimanale Intimità, l’Arcuri ha però fatto una rivelazione che proprio nessuno si aspettava; a quanto pare infatti, l’attrice non ha seguito per nulla la prima stagione della serie.

“Onestamente ho fatto il provino senza aver mai visto la serie. Durante il lockdown avevo fatto il pieno di serie tv. Quando ho avuto la parte ho pensato fosse il momento di iniziarla, ma poi ho pensato bene che siccome il mio personaggio entrava da outsider anche io ho deciso di fare lo stesso“ le sue parole a sorpresa.

Questo approccio pare aver funzionato, considerando il modo in cui il suo personaggio è entrato nella serie; nel corso dell’intervista col settimanale, l’Arcuri ha anche parlato dei punti in comune fra lei e Cecilia Tedeschi.

“Che cosa mi accomuna a Cecilia? L’ironia e l’autoironia, un filo di cinismo e perfino di goffaggine, oltre all’aspetto estetico severo“ spiega l’attrice, che poi ha anche parlato di una difficoltà incontrata sul set.

“Non è stato possibile portare mio figlio con me sul set, a volte mi chiamava in lacrime per la mia mancanza“ rivela l’Arcuri, che ha comunque portato a termine il suo impiego.