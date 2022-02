Verissimo anticipazioni 19 e 20, un ritorno incredibile ed impensabile: gli ospiti del programma di Silvia Toffanin.

Lo storico programma di Canale 5 si prepara ancora una volta ad un nuovo doppio appuntamento imperdibile, previsto per questo week end del 19 e 20 febbraio; Silvia Toffanin è pronta a bissare il successo delle precedenti puntate con ospiti da urlo.

In studio dalla conduttrice ci saranno infatti tanti nomi importanti, compreso un ritorno davvero incredibile e di certo impensabili; ecco le anticipazioni per le nuove puntate di Verissimo, con i nomi degli ospiti in studio.

Verissimo anticipazioni 19 e 20: un ritorno incredibile ed impensabile!

Il programma di Silvia Toffanin è ben lontano dal fermarsi e, anche in questa seconda metà di febbraio, è pronto a proporre un doppio appuntamento imperdibile; come da tradizione, in studio ci saranno degli ospiti incredibili, pronti a confessarsi davanti alla conduttrice.

Come rivelato direttamente da Mediaset infatti, nella puntata di sabato 19 febbraio ci saranno come ospiti diversi personaggi tra attori, conduttori e cantanti. In studio ci saranno dunque Teo Mammucari (conduttore de Le Iene al fianco di Belen), il cantante Rkomi (pronto a raccontarsi dopo l’esperienza al Festival di Sanremo), Daniela Poggi e Irene Ferri, che stiamo vedendo protagonista nella fiction Fosca Innocenti, nel ruolo della pm Giuliana Perego.

Spazio anche allo spazio dedicato a C’è posta per te, con un focus sulla storia di Giuseppe, Irene e Giovanni; infine, Zakia Seddiki si aprirà al pubblico ad un anno dalla morte del marito Luca Attanasio.

Anche per l’appuntamento di domenica 20 febbraio sono previsti nomi da urlo, tra cui un incredibile ritorno: quello di Belen Rodriguez, che a distanza di mesi racconterà la sua nuova esperienza a Le Iene e la fine della sua storia con Antonino Spinalbese.

E poi, la Toffanin ospiterà la comicità di Ezio Greggio, col quale condurrà Striscia la Notizia a partire da lunedì, e tutta la grinta di Emma, anche lei di ritorno da Sanremo 2022. Nell’ambito musicale spazio anche a Fiordaliso insieme a suo papà e poi per le due opinioniste del Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, due donne dal carattere veramente forte.