Uomini e Donne, il ritorno che mette in confusione Matteo: il tronista sembra non avere vita facile al dating show della De Filippi.

Si è acceso il percorso di Matteo Ranieri all’interno del dating show di Maria De Filippi, portando però non pochi grattacapi al tronista; il giovane ha sempre spiccato per sensibilità ed ora sembra trovarsi in una situazione veramente difficile.

Rimasto solo la scorsa volta, questa volta Matteo ha avuto modo di confrontarsi in studio con Federica, ma il suo ritorno ha messo e non poco in confusione Ranieri; cosa è successo.

Uomini e Donne, il ritorno che mette in confusione Matteo: il suo confronto con Federica

Dopo la scorsa esterna, quando Matteo ha baciato Denise ma la Mingiano è finita di nuovo al centro delle polemiche, Federica ha lasciato lo studio arrabbiata col tronista; finita la puntata, si è sfogata sui social dando del ‘co****ne’ a Matteo.

Nella registrazione seguente, le due corteggiatrici non si sono presentate, con Denise che ha addirittura lasciato il programma; Ranieri, di nuovo davanti a Federica, si è trovato piuttosto in difficoltà.

“Che casino mi dispiace tantissimo, sono stata una cretina io, già premetto questo. Però voglio andare un attimo indietro per spiegarti un po’, quando sono scesa quel giorno ero pensierosa, per la quinta volta avevi voglia di rivedere lei, quando sei andato via non hai pensato un secondo a me, mi condiziona come ti comporti dall’altra parte, lei la rassicuravi e con me dicevi questo è il contesto, quando ti ho visto seguire lei ho detto questo si è innamorato” sono state le parole di Federica.

Ranieri ha continuato a chiedere maggiori dimostrazioni alla sua corteggiatrice, che però col suo solito carattere forte ha continuato a ribadire come lo stia rincorrendo lei da tempo. “Adesso che sono venuta qui che dimostrazione mi hai dato? Un mese non ci siamo capiti, quando me ne sono andata avevo bisogno di qualcosa da parte tua, ecco perchè non sono venuta ieri“ ha sottolineato Federica.

Matteo, rispondendo ad una domanda della De Filippi, si è detto pieno di dubbi, combattuto tra una parte di sentimento e un’altra più ragionevole che gli dice di lasciar perdere; “faccio sempre quello che penso e sento, e non voglio fare più la vittima” ha concluso il tronista. Come finirà tra loro?