Kiko Nalli, arriva la confessione che tutti aspettavano: ecco cosa ha annunciato l’ex-marito di Tina Cipollari.

Annuncio a sorpresa per Kikò Nalli, che sappiamo tutti essere l’ex-marito dell’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. I due sono stati per diversi anni insieme ed hanno anche avuto tre figli; al momento, i rapporti sono buoni anche a dopo la separazione, ma l’uomo pare essere andato avanti.

L’ex-concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti ora fatto l’annuncio che tutti aspettavano; ecco cosa ha dichiarato il 52enne sulla sua vita privata in una recente intervista.

Kiko Nalli, arriva la confessione che tutti aspettavano: l’annuncio

Pare essersi definitivamente aperto un nuovo capitolo per la vita sentimentale di Kikò Nalli, come da lui stesso dichiarato in una recente intervista al settimanale Nuovo.

Dopo Tina Cipollari, Nalli ha avuto diverse storie tra cui anche una con Ambra Lombardo, conosciuta durante la permanenza nella casa di Cinecittà al GF Vip; anche questo rapporto è però naufragato.

Al magazine, ha ora confessato di aver ritrovato l’amore e di essere nuovamente impegnato. “Da due mesi ho una donna di livello al mio fianco…Non fa parte del mio mondo né di quello dello spettacolo e grazie a lei ho trovato tranquillità…” spiega Nalli, che sembra dunque di nuovo felice con una donna lontana dai riflettori dello spettacolo.

Leggi anche –> Dargen D’Amico: la rarissima immagine senza occhiali, incredibile!

Con la Lombardo invece, pare i rapporti siano definitivamente chiusi, con Nalli che si è detto un tipo che, quando chiude una storia d’amore, lo fa in maniera definitiva.” Sono uno che quando cancella una storia d’amore, lo fa in maniera definitiva…”

Leggi anche –> Uomini e Donne: Federica si sente male e va via dallo studio

Discorso a parte lo merita invece la sua storia con Tina Cipollari, con cui per forza di cose il rapporto deve essere diverso visti i figli avuti insieme. “Lei è la madre dei miei figli e non lo dimenticherò mai…” rivela Kikò, che per la Cipollari ha fatto dunque un’eccezione. Kikò uscirà presto allo scoperto con la sua nuova compagna? Chissà che Tina non possa già saperne qualcosa….