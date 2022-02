Christian De Sica, il triste racconto che lascia tutti senza parole: l’incredibile rivelazione dell’attore e regista.

Christian De Sica è un nome notissimo nel nostro mondo dello spettacolo; inizialmente conosciuto come il figlio del grande Vittorio, con le sue performance è diventato un volto della commedia italiana e dei cinepanettoni, arrivando ad avere con la sua comicità un grandissimo successo.

Classe ’51, arrivato a 71 anni De Sica ha fatto pero ora una confessione che ha lasciato tutti quanti senza parole; ecco il suo triste racconto, veramente incredibile quanto rivelato.

Christian De Sica, il triste racconto che lascia tutti senza parole: la rivelazione incredibile dell’attore

Nella sua filmografia, De Sica vanta un interminabile numero di film, che l’hanno reso veramente popolarissimo. La sua brillante carriera però non è stata sempre rosa e fiori, così come la sua vita non è stata sempre facile.

Come raccontato più volte infatti, il padre Vittorio avrebbe lasciato in eredità ai suoi figli tantissimi debiti, tanto che all’inizio della sua carriera De Sica si è ritrovato, con la moglie Silvia, senza davvero un soldo in tasca.

Come da lui raccontato e riportato in varie interviste, si sarebbe addirittura ritrovato a saltare dei pasti, nonostante provenisse da una famiglia dove si doveva stare tutti insieme a tavola e si mangiava dall’antipasto al dolce con continuità.

Una situazione sicuramente difficile, che Christian pare aver affrontato da solo insieme alla moglie Silvia Verdone (sorella di Carlo) senza né l’aiuto della famiglia dell’uno, né di quello della famiglia dell’altra; dalle difficoltà i due hanno saputo trarre comunque tanta esperienza, e riuscendo ad affrontare il periodo hanno costruito una brillante carriera e una bella famiglia.

La carriera di De Sica, come sappiamo, è ricca di successi, così come quella di Silvia, sia produttrice teatrale che produttrice cinematografica; i due hanno avuto insieme due figli, Brando e Maria Rosa, e sono ormai una coppia da più di quarant’anni.