Uomini e Donne: Federica si sente male e va via dallo studio

Uomini e Donne, Federica si sente male e non solo: le anticipazioni per il dating show di Maria De Filippi, ecco cosa succede.

Momento veramente caldo allo storico programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi; a quanto pare, ci saranno infatti prossimamente delle nuove rotture e dei colpi di scena.

A quanto emerge dalle anticipazioni di una recente registrazioni, ci saranno importanti novità sia per il trono over (con protagonisti ancora Gemma, Ida, Armando e di nuovo Diego) sia per i due tronisti Matteo e Luca; ecco cosa succede.

Partendo dal trono over, sembra che una recente registrazione si sia aperta con Gemma come protagonista, che ha di nuovo attaccato Nadia accusandola di poca solidarietà femminile.

La dama romana ha risposto per le rime, ma intanto continua la frequentazione con Massimiliano, che pare andare a gonfie vele; la donna ha tutta l’intenzione di andare da lui a Firenze.

Nel frattempo, è scesa una nuova dama per Armando Incarnato, mentre Diego ha iniziato a frequentare proprio una ex di Armando, Gloria; la dama romana pare però avere qualcosa da ridire sul Tavani, che non l’ha baciata e non la sente per telefono.

Problemi in vista anche per Ida e Alessandro, nello specifico per la distanza; il cavaliere pare non essere intenzionato a trasferirsi a Brescia se la loro storia dovesse andare avanti, e questo potrebbe far riflettere la Platano.

Quanto al trono classico, dopo l’assenza della scorsa volta Federica Aversano ha deciso di tornare in studio, anche se per la puntata in questione è rimasta dietro le quinte per motivi di salute; la corteggiatrice pare aver sentito dei sintomi della febbre e dunque non se l’è sentita di entrare.

Di Denise, invece, non c’è stata traccia; Federica però è stata chiara e ha mandato un messaggio a Matteo, facendogli capire quanto ci tiene. Se Ranieri deciderà di non far scendere altre corteggiatrici, potrebbe già procedere alla scelta. Luca invece è uscito con Lilli, che ha litigato anche con Soraya per il tronista.