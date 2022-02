Maneskin, la fidanzata di Damiano sbotta e dice la sua: le parole della giovane verso alcuni fan, ecco cosa è successo.

Damiano David, dopo il successo dei Maneskin, è diventato un vero e proprio sex symbol ed è finito spesso al centro delle cronache di gossip; a prescindere dalle notizie però, è da tempo fidanzato con Giorgia Soleri, con cui ha anche vissuto una storia a distanza per diversi tempo.

I due pare siano cresciuti insieme e si sono sostenuti uno con l’altra; di recente, proprio l’influencer, modella ed attivista 26enne ha preso la parola ed ha sbottato contro le critiche di alcuni fan.

Maneskin, la fidanzata di Damiano sbotta e dice la sua: le parole in risposta alle critiche dei fan

La Soleri, molto seguita sui social, ha da tempo deciso di offrire la sua esperienza con la vulvodinia a sostegno di molte altre donne che soffrono della sua stessa patologia; al momento, pare essere molto provata a causa dei sintomi della malattia, ma alcuni fan sembrerebbero non crederle.

Per questo, Giorgia ha sbottato e ha preso una netta posizione contro questi haters, che a sua detta “invalidano” la sua malattia; in risposta ai fan che minimizzano il dolore e soprattutto una malattia contro cui purtroppo tantissime donne si trovano a combattere, la Soleri si è sfogata su Twitter.

“Odio su odio, invalidazione di malattie, richiesta costante di dimostrare quanto e come sto male, giudizi su come reagisco…” scrive Giorgia. “[…] Non avete idea di che cosa significhi rivivere 10 anni di trauma ogni giorno per colpa di un gruppo di persone (perché giustamente vedete solo ciò che è pubblico, non la m**da che arriva in pvt) che han deciso di prenderti di mira colpendo i tuoi punti deboli“.

Uno sfogo affidato a Twitter contro la mancanza di rispetto di molte persone verso il dolore di una donna, una delle molte che soffrono di vulvodinia. “Sono contenta per chi non può capire, anzi forse vi invidio anche un po’. ma abbiate almeno la decenza di non giudicare” chiosa la Soleri, che ha ricevuto comunque tantissimo affetto da parte di quei fan che la sostengono e incoraggiano sempre, proprio come il suo Damiano.