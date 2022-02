GF: è successo a Signorini in diretta, ecco cosa

GF, è successo ad Alfonso Signorini in diretta: ecco cosa, nuova grande puntata per il reality show di Canale 5.

Nuova grande puntata per il Grande Fratello Vip, sempre più vicino alla finalissima prevista per il 14 marzo; i vipponi ormai sono pronti al rush finale, mentre nuovi equilibri si attestano all’interno della casa di Cinecittà.

Le emozioni però non mancano nemmeno per il conduttore Alfonso Signorini, che ha ricevuto una bellissima notizia proprio durante la puntata in diretta; ecco cosa è successo.

GF Vip, è successo a Signorini in diretta: ecco cosa, bellissima notizia per il conduttore

Per la speciale puntata in concomitanza con San Valentino, Alfonso Signorini ha deciso di chiamare come ospiti Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una delle coppie che si è formata nell’edizione dello scorso anno.

Al contrario di come spesso succede, i due non si sono lasciati fuori dal reality, ma hanno costruito un solido rapporto che ora ha dato il frutto più bello; l’Incorvaia si è presentata infatti con un grandissimo pancione, col tempo che scadrà veramente a giorni.

Accolti dal boato del pubblico, i due hanno ringraziato tutta la produzione del reality e il conduttore per avergli dato l’opportunità di incontrarsi uno con l’altro; per questo, come padrino di battesimo del piccolo Gabriele Clizia e Paolo hanno scelto proprio Alfonso.

Signorini, appresa la notizia in diretta in studio, ha abbracciato con grande calore i due, contentissimo di fare da padrino a quello che lui ha già chiamato il primo “vippino” pronto a nascere.

Dopo aver comunicato la bella notizia a Signorini, Clizia e Paolo sono tornati nel giardino della casa di Cinecittà, dove hanno incontrati i concorrenti di questa edizione.

“Non siamo qui per darvi delle lezioni, ma per trasmettervi un messaggio, la vita vi stupisce quando meno ve lo aspettate, credete nei vostri sogni” le parole dell’Incorvaia a tutti i vipponi presenti, che dopo Sarcina grazie al reality ha ritrovato l’amore. Un meraviglioso modo da parte del GF per celebrare la festa degli innamorati.