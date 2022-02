Tommaso Zorzi, piccolo problema per lui: ecco cosa è successo all’opinionista ed ex-gieffino, veramente da non credere.

Dopo la partecipazione (con tanto di vittoria) al Grande Fratello Vip dello scorso anno, Tommaso Zorzi è ormai un volto noto del mondo dello spettacolo; classe ’95 , ha lanciato un app e una linea di accessori, arrivando poi a partecipare a programmi come La pupa e il secchione e viceversa, Adoro! (quest’ultimo condotto insieme a Giulia Salemi).

Influencer a tutti gli effetti, Zorzi ha recentemente raccontato uno spiacevole evento che gli è capitato; a sua detta infatti, è stato fermato dalla polizia e sospettato addirittura di furto.

Tommaso Zorzi, piccolo problema per lui con la polizia: ecco cosa è successo

Sfogandosi su Instagram, Zorzi ha raccontato in maniera dettagliata la spiacevole situazione di cui è stato protagonista, mai successagli prima; a quanto pare infatti, fermo in strada, si è accorto che tre poliziotti lo stavano fissando e così è rimasto in attesa per capire cosa volessero.

Dopo qualche minuto, i tre agenti si sono avvicinati a lui facendogli specifiche domande sulla borsetta, a partire da quanto l’avesse pagata sino a chiedergli il giorno in cui avesse fatto l’acquisto.

A quanto pare, gli agenti hanno pensato che, in quanto uomo, quella borsetta in realtà fosse rubata; sull’influencer, ci sono stati dunque dei sospetti di furto. “Sono scioccato. Pronto 2022? I maschietti possono avere le borsette senza avere scippato una” le sue parole su Instagram, commentando la situazione che l’ha fatto davvero arrabbiare.

Alla fine, comunque, per l’intervento di un terzo poliziotto gli altri due colleghi sono andati via; quest’ultimo agente delle forze dell’ordine ha rassicurato gli altri dicendo come andasse tutto bene e che non c’erano problemi.

“Voglio dire, fa ridere ma fa anche riflettere” spiega Zorzi; più che sui sospetti della polizia, che possono comunque essere normali, ciò che ha scioccato l’influencer è stato vedere come ancora esistano forti degli stereotipi di genere.