Miss Italia: Zeudi Di Palma tutto quello che non sai su di lei

Miss Italia, Zeudi Di Palma si è aggiudicato l’ambito scettro in una finale sorprendente: tutto quello che non sai su di lei.

Dopo il rinvio per i troppi casi Covid, finalmente si è svolta l’attesissima finale di Miss Italia, concorso di bellezza tra i più importanti del nostro paese; la kermesse ha lanciato tantissime attrici, showgirl e conduttrici, e chissà che anche la nuova vincitrice non possa iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo.

A trionfare, in una serata piena di imprevisti, pasticci e colpi di scena in streaming su Helbiz, è stata la napoletana Zeudi Di Palma; conoscete chi è la nuova regina di bellezza italiana? Ecco tutto quello che non sai su di lei.

Miss Italia, vince Zeudi Di Palma: tutto quello che non sai su di lei

Nella suggestiva location del Casinò di Venezia, con la conduzione di Elettra Lamborghini e Alessandro Sarno, è stata incoronata Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma, dopo un errore causato da una busta errata consegnata alla Lamborghini.

Inizialmente infatti, la cantante e conduttrice ha annunciato Zeudi al terzo posto, per poi essere stata avvisata (come riporta TVBlog) da uno degli avvocati incaricati di garantire la regolarità del concorso.

Alla fine quindi, dopo l’iniziale delusione, Zeudi ha potuto gioire; ventenne di Napoli, si è diplomata al liceo scientifico ed ha iniziato un percorso di studi in Sociologia all’Università di Napoli Federico II.

Leggi anche –> Bellissima: Melissa Satta è uno spettacolo!

“La mia vittoria più grande è stata creare un legame con tutte le ragazze. Anziché questa corona, la cosa più importante è il legame creato perché si è venuta a creare una vera e propria famiglia, famiglia che si chiama Miss Italia” le parole della Di Palma, che già intervistata dal Corriere della Sera aveva raccontato la sua infanzia difficile a Scampia.

Leggi anche –> Elisabetta Canalis: una bomba, lascia tutti senza parole

Appassionata di Calcio, a quanto pare avrebbe il desiderio di diventare imprenditrice nel mondo della moda; cresciuta con la mamma e con una sorella e un fratello più grande, Zeudi ha voglia ora di mettersi in gioco, da Miss Italia, con tantissimo entusiasmo.