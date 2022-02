Elisabetta Canalis una bomba, lascia ancora una volta tutti senza parole: l’incredibile bellezza della conduttrice.

Eli continua ad aggiornare i suoi social mostrando tutta quella bellezza che, da più di vent’anni, ormai la contraddistingue. Dopo un periodo lontano dal mondo dello spettacolo (e dall’Italia) la Canalis è tornata prepotentemente in TV, conducendo per TV8 come per Mediaset; il suo fascino e il suo talento l’hanno fatta tornare subito di nuovo una delle più amate.

Sui social è stata comunque sempre molto attiva, ma in questo 2022 la Canalis pare aver aumentato i post e, di conseguenza, le occasioni che i fan hanno per ammirarla; nella nuova foto è veramente una bomba.

Elisabetta Canalis una bomba, lascia tutti senza parole: la conduttrice si mostra così

Dopo l’esperienza come conduttrice de Le Iene (dove ora c’è invece Belen Rodriguez, insieme a Teo Mammucari) la Canalis continua a condurre Vite da copertina – Tutta la verità su…, ma tutto fa pensare che possa essere presto coinvolta in qualche nuovo progetto.

Nel frattempo, sui social continua a postare foto che mostrano ancora una volta tutto il suo fascino mediterraneo, nonché il corpo scolpito che, a 43 anni, fa invidia a qualsiasi ventenne.

Nella nuova foto, Eli si è fatta ritrarre con un elegantissimo abito da sera, molto leggero e piuttosto scollato, nonché dotato di un profondo spacco sulla sinistra; attillato, enfatizza al massimo la silhouette della conduttrice, lasciando respiro alla gamba sinistra e contenendo a stendo il florido décollété della Canalis.

“Night out” scrive Elisabetta nella didascalia, come sempre elegante e sensuale in un’uscita serale; al post sono arrivati tantissimi like, mentre colleghe e fan hanno voluto complimentarsi con la conduttrice per il suo fascino infinito.

“Ti hanno fatta patrimonio dell’UNESCO?” scrive un fan, comparando la Canalis alle meraviglie artistiche e naturali della nostra Terra; meno esplicita, ma comunque incantata, anche Alessia Marcuzzi, che alla collega ha lasciato un cuore rosso nei commenti. Scorrendo i commenti, solo complimenti: tutti pazzi per Eli, come quando ha fatto il suo esordio sul bancone di Striscia la Notizia.