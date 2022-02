Amici 21, Rudy Zerbi imbambolato, Maria scioccata: cosa è successo di recente al talent show della De Filippi.

Nuova curiosa situazione al talent show di Maria De Filippi, questa volta però piuttosto simpatica; dopo gli attimi di spavento con Serena, con la conduttrice che ha frenato la Celentano nel continuare a criticare la giovane, ora invece ci sono state grandi risate.

Protagonista Rudy Zerbi, che ancora una volta è rimasto imbambolato per il solito motivo; Maria, davanti ad una reazione del genere, è rimasta scioccata, non ricevendo risposta dal docente.



Chi segue il talent show da diverso tempo sa che, Zerbi, ha un vero e proprio debole per Francesca Tocca, una delle professioniste del programma; ogni volta che la ballerina si esibisce, lui va veramente su di giri ed ha occhi solo per lei.

Per quest’edizione, però, si è ritrovato nel corpo docenti direttamente il marito della Tocca, Raimondo Todaro; anche davanti a lui però, la situazione pare non essere cambiata.

Così, quando la Tocca è entrata per dimostrare una coreografia insieme a Durevole, Rudy si è totalmente imbambolato, tanto da non sentire nemmeno cosa gli stesse chiedendo la De Filippi. “Allora Zerbi tu non ricevi le prove… Pronto? Zerbi?” le parole di Maria, che hanno dato vita al simpatico siparietto.

“Stavo controllando se tutto fosse a posto nella coreografia. Che c’è? Ma perché mi devi disturbare, proprio ora?” risponde con ironia il docente, che poi ha continuato “Come mai pensi a me quando c’è Francesca, come mai che io penso a lei e non a te?”.

Al che, la De Filippi si è anche rivolta verso Todaro, che capendo il momento scherzoso è stato al gioco: “Raimondo a me dispiace, è spudorato” le parole della conduttrice, con Todaro che ridendo ha ammesso di essere consapevole di come Francesca sia “patrimonio nazionale, quindi…“.

Simpatico siparietto con al centro la ballerina quindi, che da anni è un punto fisso del corpo di ballo del programma.