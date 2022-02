Whatsapp: il trucco che non ti immagini

Whatsapp: sapete che si possono mandare messaggi contemporaneamente a più persone? Ecco svelato il trucco incredibile per farlo!

Whatsapp è un social utilizzato moltissimo in tutto il mondo. Comodo ed intuitivo. Sapete tutti che permette di mandare messaggi di testo ed anche vocali, se ci si trova impossibilitati a digitare sulla tastiera. Ma quante volte vi sarà capitato di voler inviare lo stesso messaggio a più persone contemporaneamente? Sappiate che esistono due modi. Il primo è il classico copia e incolla. Il secondo è quello di ricorrere ai messaggi inoltrati. Sono entrambi procedimenti alquanto lunghi.

L’app di messaggistica, infatti, permette di inoltrare contemporaneamente il messaggio a 5 persone alla volta. In più risulta anche brutto per chi lo riceverà. Ad esempio se si manderà un messaggio d’auguri e si inoltrerà a più persone, la gente potrebbe rimanerci male e percepire che non si aveva tempo a sufficienza per “perdere” due minutini e scrivere un pensiero originale.

Whatsapp: come inviare un messaggio contemporaneamente a più persone

Sembra incredibile eppure esiste un altro trucchetto che in minor tempo ed in modo, sicuramente, più facile permette di arrivare a concludere lo stesso tipo di operazione. In questo modo potrete connettervi contemporaneamente con tutte le persone cui desiderate mandare lo stesso messaggio, sia che sia testuale, che vocale.

Nella home di Whatsapp cliccando sui tre punti potrete accedere alla funzione “Nuovo Broadcast” che permette di creare una lista di contatti cui mandare il messaggio di testo o il vocale desiderato a più persone, senza tener conto di alcun limite. Questa operazione è molto utile e può venirvi incontro principalmente nell’ambito delle ricorrenze delle festività pasquali, natalizie o per il capodanno.

Imparando a sfruttarle al meglio, le liste broadcast possono risultare utili anche in ambito lavorativo, se si ha la necessità di creare un meeting o si vuole promuovere un determinato servizio/prodotto. Per sfruttare al massimo l’applicazione e tutte le funzionalità annesse ricordatevi di mantenere costantemente aggiornata l’app.