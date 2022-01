WhatsApp: come cancellare il tuo ultimo accesso

Non sempre abbiamo voglia che gli altri vedano quando siamo online. Ecco quindi come cancellare il tuo ultimo accesso su WhatsApp

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in assoluto. Questa ci permette di restare costantemente in contatto con i nostri amici e inviare messaggi in maniera, appunto, istantanea grazie solo ad una connessione internet.

Tuttavia, il largo utilizzo che gli utenti fanno di questa applicazione implica, in alcuni casi, anche una violazione di certi aspetti della privacy. C’è infatti chi non ha voglia di rendere pubblico il momento in cui siamo online. Proprio per questo ti mostriamo come cancellare il tuo ultimo accesso su WhatsApp.

Ecco come cancellare il tuo ultimo accesso su WhatsApp

Quando, dopo averla installata, inizi ad usare WhatsApp, secondo le impostazioni di default è possibile visualizzare qual è stato il tuo ultimo accesso sull’app di messaggistica istantanea. L’accesso, infatti, è tracciato e visibile e in ogni chat sarà visualizzata con la forma “Ultimo accesso oggi…”.

Questa funzionalità, se da un lato può essere utile per chi vorrebbe capire se la persona è sveglia e, quindi, può essere disturbata con una telefonata, dall’altro potrebbe essere un antipatico modo per controllare se ha ignorato il nostro messaggio.

Tuttavia non preoccuparti: c’è un modo per cambiare questa funzionalità e cancellare il tuo ultimo accesso su WhatsApp. In questo articolo, infatti, ti mostreremo come cancellare l’impostazione che permette di visualizzare il tuo ultimo accesso sull’app.

Il procedimento è molto semplice e non vi servirà fare nulla di così complicato. Spesso, infatti, molte persone rinunciano ad eliminare questa fastidiosa impostazione perché sono convinti che sia un procedimento difficile da fare, in realtà non è così.

Per prima cosa, recatevi sulla home di WhatsApp presente sul vostro smartphone. Cliccate sui tre puntini, che potete trovare in alto a destra e, successivamente, proseguite andando nelle impostazioni dell’applicazione. Premete su “Account” e poi su “Privacy”.

In questa sezione sarà presente la categoria “Ultimo accesso”, questa ti permetterà di scegliere tra vari tipi di contatti, ad esempio “a tutti” (ovvero anche persone che non hai in rubrica), “a nessun contatto”, oppure “ai tuoi contatti”, ovvero solo a quelle persone che sono presenti in rubrica. Scegli dunque l’opzione che preferisci e cancella il tuo ultimo accesso su WhatsApp.