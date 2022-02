Il paradiso delle signore: Umberto indaga su Dante

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la nuova puntata della nostra soap opera che va in onda dal grande magazzino milanese.

Anche oggi, 15 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Il paradiso delle signore.

Dove le storie si fanno sempre più complicate e sembra che Dante stia prendendo sempre più potere.

Iniziamo con il dire che nella giornata di ieri abbiamo visto Ezio lasciare la casa con Veronica dopo che ha scoperto essere lei la mandante della lettera minatoria nei confronti di Gloria.

Umberto indaga su Dante ma…

Ma ovviamente la donna lo fa solamente per coprire la figlia Gemma, che è la vera mandante.

La ragazza, è molto pentita di quello che ha fatto e sta cercando di convincere la mamma ha farla confessare, ma lei non è assolutamente dello stesso parere.

Veronica vuole fare qualsiasi cosa per riconquistare la fiducia dell’uomo che ama e decide anche di annullare le nozze.

Un gesto che fa felice Ezio ma che ancora non lo convince a tornare a casa con lei, o almeno per il momento.

Per quanto riguarda Dante, abbiamo capito che vuole vendicarsi si di Umberto che di Vittorio ed i due hanno capito che lui ha un piano da mettere in atto.

Il Commendatore quindi riesce ad agire prima di lui, tanto che il Guarnieri riesce a convincere Flora ad accettare l’invio a pranzo fuori del manager.

Umberto vuole solamente capire che cosa ha in mente l’uomo ma probabilmente la situazione gli si rivolterà contro.

Per quanto riguarda invece Sandro, sembra che non voglia assolutamente lasciar correre con Tina.

Vuole infatti scrivere una canzone con Brivio per il musicarello, perchè secondo lui se inizia dal rapporto lavorativo poi riuscirà a riconquistare il cuore della moglie.

Non sappiamo ancora se il suo piano funzionerà e per questo motivo dobbiamo continuare a seguire le varie puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su rai1.