Love is in the air: Serkan è pronto al grande passo

Vediamo insieme che cosa sta succedendo tra il noto imprenditore turco e la bella paesaggista, che ci lascerà senza parole.

Anche oggi, 15 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Dove la storia d’amore, molto tormentata e ricca di inconvenienti tra Eda e Serkan, sembra essere arrivata ad un punto decisivo, dove quasi nessuno credeva succedesse mai.

Iniziamo con il dire che la coppia, finalmente, dopo mille peripezie è tornata insieme, in modo particolare dopo che l’imprenditore ha scoperto di essere il padre della piccola Kiraz.

Serkan vuole fare il grande passo

Ha infatti deciso che deve prendersi tutte le sue responsabilità del caso e per questo motivo si è riavvicinato ad Eda, anche se non aveva mai effettivamente smesso di amarla nel profondo del suo cuore, e stessa cosa per la bella paesaggista.

Aydan, nel mentre ha combinato un bel guaio ma Serkan è assolutamente sicuro che Eda sia la donna della sua vita.

Il bel imprenditore turco, rispetto agli anni precedenti, è maturato, e forse anche la presenza di Kiraz ha contribuito a questo, e vuole assolutamente che Eda sia sua moglie a tutti gli effetti.

Ma ha bisogno di qualche aiuto per poter fare una proposta spettacolare tanto da lasciare la bella paesaggista senza parole, non sa ha chi chiedere, ma poi ci pensa e trova la persona perfetta.

Chiede quindi aiuto alla migliore amica di Eda, ovvero Melo al quale confida le sue intenzione indicando che non lo sa nessuno oltre a lei, e che deve rimanere un segreto.

Siamo sicuri che da adesso in poi ci saranno mille imprevisti ma speriamo che la sorpresa riesca assolutamente alla bella paesaggista.

Ma per il momento non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.