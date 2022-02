Una Vita, Arantxa torna finalmente a casa: l’ex-domestica dei Dominguez è tornata ad Acaçias per un motivo preciso, le anticipazioni.

Negli ultimi episodi della soap di Canale 5 ci sono stati diversi colpi di scena. Come sappiamo, Bellita ha potuto finalmente dire a tutti di essere viva, mentre Roberto e Sabina sono stati scoperti da Miguel, che ha allagato il tunnel per impedire ai due di mettere in atto il colpo.

Nel frattempo, la situazione di Lolita è sempre tragica e Aurelio ha visto fallire il suo piano di stuprare Anabel; e mentre Felipe ha lasciato Acaçias per andare dal figlio Tano, nel quartiere è invece ritornata Arantxa.

Una Vita, Arantxa torna finalmente a casa: ecco il motivo

L’ex-domestica dei Dominguez, dopo aver ereditato un casale, aveva deciso di lasciare definitivamente il quartiere; insieme a lei era partito anche Cesareo, nonostante il guardiano sia poi tornato a causa della difficile convivenza coi parenti della donna.

Il loro amore è rimasto però sempre vivo, e Arantxa ha deciso di tornare ad Acaçias per definire una volta per tutte il loro rapporto; l’ex-domestica si è resa conto di non poter vivere senza il guardiano ed è così tornata col solo obiettivo di stare con lui.

Dal canto suo, anche Cesareo vuole viversi il suo amore con Arantxa ed è deciso di nuovo a seguirla nei Paesi Baschi; durante una simpatica quanto romantica conversazione in soffita, Arantxa comunica a Cesareo di aver trovato un casale vicino a quello della sua famiglia, dove poter vivere da soli.

Contentissimo della notizia, l’uomo ha preso coraggio ed ha chiesto alla donna di sposarlo; un nuovo matrimonio pare si celebrerà presto, e chissà che non avvenga proprio nel quartiere!

Intanto Susana continua la sua campagna contro gli stranieri: il suo obiettivo principale resta sempre quello di mandare via da Acaçias Aurelio e Natalia, che non hanno raccolto le simpatie degli abitanti del quartiere se non quella di Genoveva, pronta a stringere nuovi legami per avere nuovi alleati.