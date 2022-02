Il cantante mascherato, Fiordaliso rivela chi è l’Aquila: la cantante, dopo l’eliminazione al programma, svela il retroscena.

Il programma di Milly Carlucci è iniziato con la sua terza edizione e, già nelle prime battute, ha regalato tanto divertimento e soprattutto colpi di scena a tutti gli spettatori.

Pronti, via: alla prima puntata c’è stata già un’eliminazione e, dopo una sfida con l’Aquila e il Pesce Rosso, la Gallina ha perso ed è stata smascherata. A nascondersi dietro il camuffamento Fiordaliso, che ora ospite a Citofonare Rai 2 confessa di sapere chi è davvero l’Aquila.

Il cantante mascherato, Fiordaliso rivela chi è l’Aquila: le sue parole

Oltre che per lo spettacolo musicale offerto, Il cantante mascherato ha tanto appeal sul pubblico proprio per questo tono da detective story che assume; c’è tantissima curiosità intorno alle varie identità delle maschere, e sono in tantissimi che provano a confezionare delle ipotesi.

La prima ad essere smascherata è stata appunto Fiordaliso, che dopo l’eliminazione dal programma è stata ospite di Paola Perego e Simona Venutra a Citofonare Rai2. Sentendo menzionare all’astrologo l’Aquila nelle sue previsioni, Fiordaliso afferma convinta: “L’Aquila è quella che a Il cantante mascherato ha fatto fuori la mia Gallina… io so chi è ma non lo posso dire!”.

Ancora attesa quindi per scoprire l’identità della maschera, così come per tutte le altre ancora in gara; Fiordaliso però, che si è comunque detta molto dispiaciuta per l’eliminazione, si è lasciata andare alle risate in un particolare siparietto con Giovanna Civitillo, ospite come lei in studio.

“Hai fatto l’amore con Amadeus dopo Sanremo o ancora no?” la scherzosa domanda della cantante alla showgirl, che ha suscitato l’ilarità in studio, facendo veramente scoppiare a ridere tutti quanti, comprese Simona Ventura e Paola Perego.

Fiordaliso poi continua, allungando il momento particolarmente divertente: “Io a Sanremo facevo l’amore l’anno in cui ero in gara con Non voglio mica la luna. Ora non lo faccio, devo recuperare da una decina d’anni…” spiega scherzando la cantante, ormai ex-Gallina del programma della Carlucci.