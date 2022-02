Amici 21: ecco i primi allievi del serale con qualche sorpresa

Amici 21: nella puntata andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5 sono stati scelti i primi allievi che andranno al serale.

Grandi sorprese ad Amici 21 nella puntata andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5. La scuola più famosa di Italia ha ospitato anche grandi cantanti, ovvero quelli che hanno partecipato a Sanremo 2022. Stiamo parlando di Irama, Aka7even, Sangiovanni ed Emma Marrone.

Quest’ultima è stata anche la giudice della gara delle cover fra gli allievi. Ad arrivare prima è stata Sissi, con un punteggio di 9,5. Subito dopo Aisha che ha preso 8,5; Calma ha preso 8+; Crytical 8; LDA 7,5; Albe, invece, 7,5; ed infine Alex, a pari merito con Luigi, ha preso 7.

Alex e Luigi alla fine sono stati salvati dai propri professori e quindi gareggiano ancora per arrivare al serale. Anche il grande maestro, ed ex professore di Amici, Beppe Vessicchio ha fatto la sua classifica: dove ha visto al primo posto Calma, in seguito, Alex, Aisha, LDA, Luigi, Albe e Crytical.

Amici 21: assegnate le prime maglie per il serale

Per quanto riguarda il ballo, invece, come giudice è stata la volta di un altro ex volto storico del programma di Mediaset, ovvero Marcello Sacchetta.

Il ballerino e coreografo ha svelato che presto diventerà papà: grande emozione in studio per questa grande sorpresa. Infatti, la sua compagna, Giulia Pauselli è incinta. E la De Filippi ha anche confermato la voglia della ballerina di continuare a ballare, nonostante stia aspettando un figlio.

Dopo aver visto gli allievi ballare, Sacchetta ha messo come al primo posto Carola, in seguito a pari merito Serena e Dario, Christian ed infine Alice.

Dopo aver visto questi voti, i professori hanno deciso di assegnare le prime magliette per il serale. Quali, e quanti, allievi sono stati selezionati? Per il momento sono state consegnate 4 maglie, che sono andata a Dario, Sissi e Alex Michele.

Ora, i fan non aspettano altro che di conoscere anche gli altri allievi che si sfideranno al serale. Il prossimo appuntamento con Amici di Maria De Filippi è per domenica prossima, sempre su Canale 5, sempre alle 14.00 circa.

E secondo voi chi merita di andare al serale?