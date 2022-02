Pazzesca, Sabrina Salerno: si vede ogni cosa, proprio li

Pazzesca Sabrina Salerno, la camicetta si apre proprio lì: la cantante e showgirl vero concentrato di sensualità.

Sabrina Salerno continua ad incantare il suo pubblico, in maniera diversa da come faceva negli anni ’80 e ’90, ma comunque capace ancora di lasciare tutti quanti senza parole.

Attivissima sui social, la Salerno ormai da mesi pare volersi candidare ad essere di nuovo un’icona di sensualità, sfidando anche vip molto più giovani; a 53 anni, è ancora un concentrato di bellezza e quando posta lei l’atmosfera è sempre bollente.

Pazzesca Sabrina Salerno, la camicetta si apre proprio lì: la sensualità della cantante

Passano gli anni, ma la bellezza di Sabrina Salerno sembra essere una costante e lei ne è totalmente conscia; la cantante, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, non ha nessuna intenzione di smettere di mostrare le sue curve da capogiro, che ancora fanno sognare tutti quanti.

Grazie ad nuovo post, immersa in una location molto suggestiva, Sabrina sfoggia tutta la sua eleganza, apparendo quasi come una visione; la foto la vede infatti ritratta mentre si gode la brezza viaggiando sopra uno dei caratteristici battelli di Venezia.

Alle mani, la Salerno indossa dei guanti neri, ma a rubare la scena è la pomposa camicetta color turchese; il primo bottone pare sia saltato ed il suo prosperoso décollété, in primo piano nella foto, è pronto a fare capolino dalla vistosa scollatura.

“Qualcosa sta cambiando… “ scrive la cantante nella didascalia, quasi a voler presagire un nuovo progetto all’orizzonte per lei, che vuole al momento tenere avvolto da un alone di mistero.

La foto, che invita tutti quanti ad usare lo zoom, è stata riempita di mi piace, così come sono tantissimi i commenti sotto al post, di vip e fan; sorprende il commento dell’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, che senza mezze misure si ‘dichiara’ alla Salerno rivelando come invidi “sempre di più il cornetto…”, e in molti sicuramente concorderanno con lui.