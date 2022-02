Amici 21: Emma commette un errore, ecco la risposta di Maria

Divertente gaffe da parte di Emma durante le riprese di Amici 21. L’errore è esilarante, ecco qual è stata la risposta di Maria

Il Serale di Amici 21 si avvicina, ma le sorprese e i momenti esilaranti non mancano di certo. Le lezioni e le esibizioni da parte dei ballerini e dei cantanti continuano con gli speciali domenicali e i concorrenti, con i giudici, stanno regalando grandissimo spettacolo agli appassionati del programma.

A dare spettacolo questa volta è stata Emma, giudice di una gara canora, che ha commesso un errore, regalando una divertente gaffe durante le riprese di Amici 21. La cantante, che ha raggiunto il successo proprio grazie al programma di Maria De Filippi, ha fatto divertire pubblico e concorrenti.

Divertente gaffe da parte di Emma durante le riprese di Amici 21. Subito dopo l’esibizione di LDA, Emma ha fatto un’esilarante gaffe che ha fatto ridere il pubblico e i telespettatori. La risposta della padrona di casa, Maria De Filippi, non si è fatta attendere.

Dopo l’esibizione del giovane cantante, infatti, Emma non è riuscita a mettere il voto con il tablet. La cantante ha mostrato grande difficoltà nell’utilizzo del dispositivo digitale, dichiarando in maniera esilarante che non è molto brava con la tecnologia.

Non si è fatta attendere la risposta della padrona di casa, Maria De Filippi, che, dopo la gaffe di Emma le ha risposto con un sorriso: “Sei proprio un incapace”. Scroscianti applausi e divertenti risate tra il pubblico e i concorrenti, con Emma che alla fine è riuscita a mettere il suo voto.

L’esibizione di LDA è stata caratterizzata dalla grande emozione del giovane cantante che, dovendosi esibire davanti ad Emma, è apparso molto colpito. A stemperare la tensione ci ha pensato la solita Emma, che ha presto un po’ in giro Rudy Zerbi, professore di LDA.

A seguire, ci sono state le esibizioni di Aisha e Calma. In particolare, Emma Marrone ha mostrato grande stupore e interesse per entrambe le esibizioni. In particolare, l’ex concorrente di Amici e vincitrice di San Remo, ha assegnato 8 e mezzo alla prima e 8+ al secondo.