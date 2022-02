Bellissima: Melissa Satta è uno spettacolo!

Bellissima, Melissa Satta è davvero uno spettacolo: la conduttrice si mostra così e lascia tutti quanti senza fiato per la sua sensualità.

Tra Diletta Leotta e Carolina Stramare, pare esserci un’altra conduttrice sportiva che, in quanto a bellezza e sensualità, oltre che bravura, non vuole di certo essere da meno.

Melissa Satta non è di certo una sconosciuta, ma la 35enne italostatunitense ha deciso di volersi riprendere prepotentemente la scena; oltre che a Gol Deejay per Sky Sport, incanta anche su Instagram mostrandosi così, davvero uno spettacolo.

Bellissima, Melissa Satta è davvero uno spettacolo: come una dea in bianco e nero

La particolare bellezza della Satta è emersa sin dalla sua esperienza come Velina di Striscia la Notizia; a distanza di anni, e diventata anche mamma, la Satta sembra aver acquisito ancora maggior fascino.

Molto sportiva sin dall’adolescenza, a dei lineamenti meravigliosi unisce un corpo scolpito veramente da sogno, slanciato da 178 cm d’altezza; per questo, quando sfoggia tutta la sua sensualità con scatti su Instagram, l’atmosfera è bollentissima anche d’inverno.

Questa volta, la conduttrice non si è fatta ritrarre in bikini, ma in uno scatto elegante che alza la temperatura; come vediamo infatti, Melissa posa come una modella girata di spalle, indossando solamente una calzamaglia trasparente e dei tacchi a spillo nero.

In primo piano nello scatto, oltre ai suoi lunghi capelli sciolti al vento, il lato B marmoreo della conduttrice, con le lunghe gambe enfatizzate dalle trasparenze e dalle cuciture delle calze.

“It’s Weekend” scrive la Satta nella didascalia, alzando notevolmente la temperatura di un febbraio che sta lanciando gli ultimi colpi d’inverno; in bianco e nero e con un gioco di ombre, la conduttrice nella foto appare veramente come una dea mitologica, in un’atmosfera da sogno.

Pioggia di like al post, coi fan tutti in visibilio per la sensualità della Satta; tra i commenti, arrivano i complimenti di amici e colleghi, mentre i follower pendono completamente dalle sue labbra. “E dopo questa addio” scrive la fan page della conduttrice, mentre altri la giudicano “pazzesca”; la Satta, ancora oggi, lascia sempre il segno.