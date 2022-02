Uomini e Donne, Maria inchioda la dama e stupisce tutti: cosa è successo al trono over del dating show di Canale 5.

Il trono over di Uomini e Donne continua a far parlare di sé, anche se questa volta al centro della polemica ci finisce la signora Pinuccia, che da tempo ormai ha suscitato le simpatie del pubblico per la sua relazione con Alessandro.

A quanto pare però, il rapporto tra i due si sarebbe incrinato dopo l’episodio del Green Pass di Pinuccia; come raccontato in studio in lacrime, la dama (sprovvista di terza dose) è stata fatta scendere dal treno.

Dopo l’episodio, con la stessa Maria che ha cercato di far capire alla dama come il controllore avesse ragione, Pinuccia ha litigato con Alessandro facendolo molto arrabbiare.

Uomini e Donne, Maria si schiera con Alessandro

Durante la scorsa puntata, Alessandro si è seduto a centro studio per raccontare il perché ha litigato con Pinuccia e, soprattutto, perché ci è rimasto così male; i due infatti, dopo l’accaduto, non si sono più rivolti la parola.

Dopo l’episodio col Green Pass, lo stesso Alessandro ha domandato a Pinuccia come mai, vista la sua età, ancora non avesse fatto la terza dose e come mai nessuno dei suoi familiari l’abbia seguita e, soprattutto, non le abbia detto di non poter viaggiare col treno.

Alle parole del cavaliere 91enne, Pinuccia avrebbe risposto in malo modo, dicendogli di stare zitto e di farsi i “c***i” suoi. Alessandro si è parecchio offeso per questo, tanto che la De Filippi lo ha invitato ad andare a chiarire con Pinuccia dietro le quinte.

In realtà, lei non ne ha voluto sapere e ha chiesto di voler parlare davanti a tutti come fatto da Alessandro, minacciando di andarsene; Sperti ha condiviso subito questa richiesta, mentre per Maria in determinate situazioni, più che pensare alle telecamere, bisognerebbe pensare ad altro.

“Dovrebbe essere prioritario risolvere i propri problemi che quello che passa in televisione” le parole della conduttrice, forse sospettosa sul comportamento della dama. I due riusciranno a chiarire?