Citofonare rai 2: cosa sta succedendo tra la Ventura e la Perego? Ecco la verità

Citofonare Rai2: Simona Ventura ha fatto un altro danno, la ‘bastonata’ della collega Paola Perego è stata inevitabile. Ecco cosa è successo durante l’amato programma.

Domenica è andata in onda un’altra puntata di Citofonare Rai2, l’amato programma è già arrivato alla 19esima puntata e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire quali saranno le novità sui prossimi appuntamenti.

Al timone dello show ci sono Simona Ventura e Paola Perego, le due conduttrici se la stanno cavando piuttosto bene, infatti non mancano i consensi da parte del pubblico.

Ma avete notato cosa ha combinato la Ventura durante l’ultima puntata? questa volta l’ha fatta grossa e tutto per colpa di una tazzina di caffè.

Paola Perego non ha potuto fare a meno di rimproverarla davanti a tutti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa ha detto alla nota conduttrice.

Paola Perego rimprovera Simona Ventura a Citofonare Rai2

Simona Ventura durante la 19esima puntata di Citofonare Rai2 ne ha combinata un’altra delle sue. Questa volta Paola Perego non è riuscita a trattenersi e ha rimproverato la collega davanti a tutti.

Tutto è iniziato due settimane fa quando le due conduttrici hanno servito il caffè agli ospiti presenti i studio. Simona durante questo momento, ha rischiato di ribaltare il vassoio sul tavolo in vetro.

Ma nella puntata di Domenica è riuscita a fare di peggio: Simona ha per sbaglio urtato la tazzina di caffè e ha fatto cadere la bevanda su tutto il tavolo. Qui sotto il video:

Come potete vedere dal video, la Perego non l’ha presa affatto bene infatti l’ha immediatamente rimproverata e ha confessato di avere il sospetto che la ventura lo faccia apposta per fare audience in diretta.