Bucato, ecco come stenderlo in casa per evitare di stirare: il trucco per evitare di accendere il ferro da stiro.

La cura del bucato ci impegna quasi quotidianamente, specie per le famiglie più numerose; tra lavoro, scuola e sport, i panni da lavare da stendere sono veramente molti.

Per questo, sarebbe ideale evitare almeno, lì dove possibile, di stirarli; oltre ad un risparmio di energie e ad un risparmio di tempo, evitando di accendere il ferro da stiro porta ad un minor consumo di energia elettrica. Come far per evitare quindi di stirare? Ecco come stenderlo.

Bucato, ecco come stenderlo in casa per evitare di stirare

Con qualche piccola accortezza nel momento in cui si stendono i panni, è possibile evitare di prendere in mano il ferro da stiro, sgravandoci (almeno dal peso in termini di tempo e sulla bolletta) dello stirare.

In linea di massima, è sempre bene stendere il bucato all’aperto, sfruttando l’aria e il sole; in alternativa, se proprio non si può fare altrimenti, è bene posizionare lo stendino in una parte arieggiata della casa.

Distanziandoli bene, si deve far attenzione a come si mettono sullo stendino: col giusto metodo, possiamo evitare di ricorrere al ferro da stiro. Prima di metterli, è bene sbatterli bene e posizionare le magliette col collo all’ingiù, per far sì che sia il peso del panno bagnato a ‘stirare’ per noi; stessa cosa con l’orlo dei pantaloni.

In nostro soccorso vengono anche le stampelle o grucce, molto comode e facilmente trasferibili da una stanza all’altra; per le camicie sono essenziali (anche se qui con molta probabilità sarà comunque necessario il ferro da stiro) e possono tornare utili anche per qualsiasi altro indumento, magliette comprese.

Agevolano l’asciugatura anche le sedie, che permettono ai panni di prendere forma; infine, anche un comunissimo filo può aiutarci per fornirci lo spazio necessario e far si che i capi non prendano pieghe.