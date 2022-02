Uomini e donne: Armando e Biagio vengono alle mani? Ecco la verità

Vediamo insieme che cosa sta succedendo tra due cavalieri in particolare all’interno del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Come sappiamo il programma che promette di far trovare l’amore e che va in onda su Canale 5 da anni è sempre molto seguito.

Ma ultimamente sta succedendo qualcosa di particolare, cerchiamo di capire insieme di che cosa si tratta.

Il tutto è nato tra Armando Incarnato e Biagio di Mauro, e sembra che una segnalazione fatta dal primo cavaliere abbia mandato su tutte le furie il secondo.

Armando e Biagio cosa succede?

Biagio infatti ha chiesto di ballare, nelle puntata di ieri con una dama con un sottofondo una canzone in particolare di un artista emergente suo concittadino.

Una richiesta che lascerà veramente senza parole Armando, viene infatti accusato di fare sponsorizzazione.

Perchè anche lui è stato contattato da questa persona, sembra, che gli abbia chiesto la stessa cosa ma lui ha rifiutato in modo categorico.

Biagio di Maro reagirà in modo furioso, e sembra quasi che tra i due ci sia uno scontro dove si sfiora la rissa, ma poi tutto rientra nella norma.

Per quanto riguarda la bella Ida Platano ed Alessandro racconteranno che la loro conoscenza sta proseguendo nel migliore dei modi.

Sono assolutamente in grande sintonia e sembra che ci siano stati anche dei baci molto infuocati tra i due.

Insomma una stagione, quella di quest’anno assolutamente movimenta per quanto riguarda il super seguito programma di Maria De Filippi, forse quella più in assoluta da quando ha iniziato.

Staremo a vedere come procederà la storia di questa sponsorizzazione e se effettivamente è così oppure no, e per quanto riguarda Ida forse ha trovato finalmente il suo vero amore?

Non possiamo ancora saperlo, ma siamo sicuri che anche oggi ci aspetta una nuova puntata davvero interessante, speriamo solo meno movimentata.

E voi cosa ne pensate di quanto sta accadendo per via di questa voce lanciata da Armando?