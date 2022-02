Alessandra Pierelli: eccola dopo tantissimi anni, incredibile

Vi ricordate di Alessandra Pierelli, la corteggiatrice di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne? Eccola oggi dopo tantissimi anni.

Uomini e Donne è ormai un programma conosciutissimo da tutti, ma ad inizio degli anni ‘2000 aveva appena iniziato a prendere piene nel palinsesto di Canale 5; e proprio nelle prime edizioni, si sono fatti notare sia Costantino Vitagliano che Alessandra Pierelli.

Costantino ha proseguito una carriera nel mondo dello spettacolo, mentre la vita della Pierelli è totalmente cambiata; vi ricordate dell’ex-corteggiatrice? Eccola dopo tantissimi anni.

Alessandra Pierelli, eccola dopo tantissimi anni: veramente incredibile

Correva l’anno 2003 quando Alessandra si presentò in studio per corteggiare Costantino Vitagliano, allora celebre tronista; la ragazza si fece subito notare per la sua forte personalità e riuscì a conquistare Vitagliano, uscendo con lui dal programma.

I due sono stati a lungo insieme, anche se le polemiche sono state infinite; addirittura, l’ex del tronista Lilla Nigro poco tempo dopo ha confessato come Costantino fosse ancora impegnato con lei quando si è presentato al dating show, e lo ha fatto esclusivamente con l’intento di acquistare popolarità.

Alla fine, Costantino ed Alessandra si sono lasciati; progressivamente, la Pierelli si è anche allontanata dal mondo dello spettacolo e oggi, 42enne, ha formato una famiglia con Fabrizio Baldassari, noto giocatore professionista di Poker con cui è sposata e con cui ha avuto due figli.

Leggi anche –> Uomini e donne: Armando e Biagio vengono alle mani? Ecco la verità

In molti sperano di rivedere presto Alessandra protagonista in tv, lei che tra l’altro ha ancora molti amici ‘vip’; per il suo compleanno sono stati in molti a farle gli auguri, da Adriana Volpe a Serena Rossi, passando per Luca Calvano e Katia Pedrotti.

Leggi anche –> Citofonare rai 2: cosa sta succedendo tra la Ventura e la Perego? Ecco la verità

Al momento si dedica esclusivamente ai figli, anche dopo la brutta esperienza avuta con l’intervento di liposcultura; presto però, potrebbe decidere di rimettersi in gioco, magari con un reality show come il Grande Fratello Vip, che in questi ultimi anni ha rilanciato parecchi personaggi del mondo dello spettacolo.