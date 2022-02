Iva Zanicchi svela per la prima volta cosa è successo a Sanremo: le parole della cantante alla fine della kermesse musicale.

Questo Sanremo 2022, vinto dalla coppia Mahmood e Blanco con Brividi, ha visto anche il ritorno sul palco dell’Ariston di Iva Zanicchi; l’Aquila di Ligonchio ha partecipato con il brano Voglio amarti, dedicato al compagno Fausto che sta lottando di nuovo contro il cancro.

A distanza di qualche giorno dalla fine di Sanremo, la Zanicchi svela ora cosa è davvero successo alla kermesse musicale; la sua confessione arriva direttamente in tv.

Iva Zanicchi svela per la prima volta cosa è successo a Sanremo: le sue parole

Ospite di Marco Frittella e Monica Giandotti a Unomattina, la cantante ha avuto modo di parlare della sua più recente partecipazione al Festival di Sanremo; nello specifico, la Zanicchi ha svelato un retroscena dietro alla sua esibizione della penultima serata, quando ha deciso di omaggiare Milva cantando Canzone.

“Quando un artista inizia a cantare l’emozione che provata prima di arrivare sul palco passa, altrimenti non potrebbe cantare… a me quella sera non è successo: l’emozione non è passata” spiega la cantante, molto toccata dall’omaggio alla collega.

“Sul finale dell’omaggio a Milva mi si è rotta anche un po’ la voce per l’emozione” ha poi continuato la Zanicchi, spiegando come abbia deciso di omaggiare Milva per diversi motivi, indossando tra l’altro un fermaglio che le ha regalato lei stessa.

Leggi anche –> Tommaso Zorzi: piccolo problema per lui, ecco cosa è successo

“L’anno scorso quando ho avuto il Covid e sono stata malissimo, lei mi ha chiamato in ospedale. La sua assistente è venuta a Sanremo dalla Svizzera per portarmi un suo fermaglio che ho indossato durante la serata delle cover” rivela la Zanicchi, che non aveva detto prima di aver indossato il fermaglio e l’ha tenuto anche nascosto per non “ostentarlo”.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Maria inchioda la dama e stupisce tutti

La Zanicchi ha anche parlato della nuova generazione di cantanti, a sua detta tutti “carinissimi”. “I ragazzi de La rappresentante di lista mi hanno anche regalato dei fiori”.