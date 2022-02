Amici 2022: parte il FantAmici, ecco come funzionerà!

Amici 2022, arriva il FantAmici per il talent show di Maria De Filippi: il nuovo gioco dopo il FantaSanremo, ecco come funzionerà.

Il più noto di tutti è sicuramente il FantaCalcio, quel gioco in cui acquistando dei giocatori (con determinati crediti e dopo un’asta) si partecipa ad un campionato schierando, giornata dopo giornata, una formazione di undici giocatori.

Tra bonus e malus che vanno ad aggiungersi al voto ottenuto dal calciatore, si arriva poi al punteggio finale e a decretare la vittoria, il pareggio o la sconfitta. Sulla scia di questo amatissimo gioco, ha spopolato il FantaSanremo, ma finita l’amata kermesse musicale è ora tempo per il talent show di Maria De Filippi avere il proprio gioco; ecco come funziona.

Amici 2022, parte il FantAmici: ecco come funziona

In vista dell’inizio del serale di Amici, è pronto ad arrivare anche il FantAmici, che sicuramente raccoglierà tutti quelli che si sono divertiti a giocare col FantaSanremo. Quanto al meccanismo, pare essere sempre lo stesso: un tot di crediti a disposizione per chi decide di giocare, in modo tale da poter ‘acquistare’ i vari allievi nella propria squadra.

Ogni allievo (ma anche ogni professore) ha un valore diverso, per cui si dovranno scegliere bene i componenti della propria squadra, tra scommesse (possibilmente da vincere) e certezze (sperando si confermino tali).

Il profilo ufficiale Instagram del gioco dovrebbe essere @fantaamiciserale, mentre su Twitter è raggiungibile col nick @FantaAmici; tutti profili che, al momento, seguono anche docenti come Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

La competizione (a cui si può partecipare in maniera del tutto gratuita) inizierà il prossimo 20 febbraio 2022, data in cui verrà noto anche il regolamento (ovvero come verranno assegnati punti bonus e malus).

Leggi anche –> Amadeus: Affari Tuoi ospiti bomba per il programma

Al momento, sui social si legge come le squadre saranno costituite da cinque alunni e un professore, con 1000 monete da poter spendere per poter comporre la propria squadra.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Maria inchioda la dama e stupisce tutti

I punteggi saranno assegnati in base ai comportamenti di alunni e insegnanti per tutto il serale, ma si potranno accumulare più punti anche partecipando ai minigiochi che verranno lanciati sui social. Il FantAmici è pronto ad iniziare!