Amadeus: Affari Tuoi ospiti bomba per il programma

Amadeus, con Affari Tuoi ospiti bomba per il programma: nomi shock per la nuova versione del programma ‘formato famiglia’.

Archiviata una nuova brillantissima edizione del Festival di Sanremo, che ha superato il successo delle precedenti, per Amadeus è tempo di tornare ai consueti programmi, ancora una volta su Rai 1.

Il conduttore tornerà prestissimo con Affari Tuoi, in un ‘formato famiglia’; per la puntata d’esordio, prevista per sabato 19 febbraio, sono previsti veramente dei nomi bomba come ospiti, eccoli.

Amadeus, ad Affari Tuoi ospiti bomba per il nuovo esordio del programma

In questa nuova versione, Affari Tuoi non presenterà un solo concorrente pronto ad aprire i vari pacchi, ma una vera e propria famiglia; per questo, la Rai ha deciso di affidare la conduzione non soltanto ad Amadeus, ma anche a sua moglie Giovanna Civitillo, che avrà il compito di far approfondire la conoscenza dei vari membri della famiglia.

Il programma è pronto a portare tanto divertimento e intrattenimento, mettendo al suo centro la famiglia; nel palinsesto andrà a sfidare un osso durissimo come C’è posta per te, ma Amadeus sembra essere pronto anche a questa sfida.

Per la puntata d’esordio, la produzione ha deciso di chiamare veramente degli ospiti bomba; come riportato da TvBlog, il primo ad arrivare in studio sarà Gigi D’Alessio, che proprio di recente è diventato per l’ennesima volta papà grazie alla sua nuova giovanissima compagna.

Tra gli ospiti dovrebbe esserci, questa volta secondo Blogo, anche l’ex-calciatore Antonio Cassano, che giocherà la seconda partita insieme ad altri suoi familiari; i concorrenti famosi, oltre a portare tanto spettacolo, gareggiano per la vittoria finale, con la cifra in questione che verrà devoluta come di consueto in beneficienza.

Tra punto fermi e tante novità, Affari Tuoi si appresta a proporre questo nuovo ‘formato famiglia’ al pubblico Rai, con tutta l’intenzione di registrare ascolti da record; Amadeus, uno dei conduttori più amati, può senza dubbio riuscire nell’impresa.