Aereo: sapete perché i finestrini non sono allineati? Da non credere

Forse l’avrete notato nel vostro ultimo viaggio in volo. Ma perché i finestrini dell’aereo non sono allineati? Ecco il motivo

Viaggiare in aereo spesso stimola pensieri di libertà e avventura. Sorvolare le nuvole e gli oceani è sicuramente uno spettacolo meraviglioso che, chi è in aereo, può godere grazie alla vista che offre il finestrino accanto al posto a sedere.

Tuttavia, mentre eravate in viaggio, sicuramente avrete notato un particolare piuttosto curioso: non tutti i finestrini sono allineati con i sedili dei passeggeri. Una particolarità che ha che fare con le esigenze delle varie compagnie aeree. Ecco spiegato il motivo.

Perché i finestrini dell’aereo non sono allineati con i sedili? Ecco il motivo

Viaggiare in aereo vuol dire avere la possibilità di raggiungere posti lontanissimi in poco tempo, visitare amici o parenti e scoprire nuovi mondi. Ma, soprattutto, viaggiare in aereo vuol dire godersi lo spettacolo meraviglioso offerto da quest’incredibile mezzo, attraverso i suoi finestrini.

Cosa c’è di meglio, infatti, che rilassarsi alla vista di uno splendido paesaggio ripreso dall’alto e in continuo movimento. Guardare fuori dal finestrino e scorgere nuvole, cime di montagne rocciose e mari splendidi non ha eguali.

Tuttavia, può capitare che il proprio posto a sedere non sia correttamente allineato con i finestrini. In realtà, si tratta di una possibilità tutt’altro che rara. Spesso, infatti, ci si imbatte in posti a sedere ben lontani dal finestrino, cosa che fa sorgere più di un dubbio sulle sue motivazioni.

Ma quindi perché i finestrini dell’aereo non sono allineati con i sedili? La spiegazione a questo “inconveniente” sta nella scelta compiono moltissime compagnie. Una decisione che, sorprendentemente, non ha nulla a che vedere con la sicurezza dei passeggieri a bordo dell’aereo.

Le aziende produttrici degli aerei di linea, infatti, disegnano la struttura e il design del velivolo calcolando che i finestrini e i sedili siano perfettamente allineati. Tuttavia, le compagnie aeree sono libere di gestire la posizione delle poltrone, grazie a dei binari installati appositamente.

In base alle esigenze della compagnia di volo, infatti, è possibile diminuire lo spazio tra una poltrona e l’altra, in modo da aggiungere ulteriori posti e ospitare più passeggeri. Dunque, il motivo per cui a volte i finestrini non sono allineati con i posti a sedere è meramente economico.